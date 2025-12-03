Durfte Fahrlehrer ohne Lizenz Fahrstunden geben?

Dresden - Dieser Prozess war peinlich für alle Seiten. Fahrlehrer Klaus A. (63) sollte sich wegen Betruges verantworten. Doch die Justiz legte ihrerseits einen so massiven Fehler hin, dass das Verfahren am Amtsgericht Dresden eingestellt wurde.

Klaus A. (63) wurde ohne jeden Beweis von der Justiz vor Gericht gezerrt. © Steve Schuster

Laut Anklage gab Klaus ein Jahr lang Fahrstunden ohne Lizenz, kassierte gut 3000 Euro. Seine Schüler aber hatten nichts davon. So meinten die Strafverfolger, es handelte sich um illegale Pflichtstunden, die bei den Prüfungen nicht berücksichtigt werden dürfen. Kurz: Die Schüler zahlten und fuhren umsonst.

Problem: In der Anklage fehlt das komplette "wesentliche Ergebnis der Ermittlungen". Also Hintergründe und Beweise, womit die Justiz die Schuld von Klaus nachweisen will. Zwar hatte der Amtsrichter das Fehlen des "elementaren Bestandteils" bemängelt, aber dennoch zum Prozess gerufen.

Doch ohne diese Unterlagen darf gar nicht verhandelt werden.

Obendrein legte der Anwalt von Klaus recht klare Gegenargumente vor: So war dem Fahrlehrer 2023 tatsächlich die Fahrerlaubnis und die Fahrlehrer-Lizenz entzogen worden, nachdem er im Straßenverkehr mächtig ausgerastet war.