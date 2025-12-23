Perfide Taten am Fenster: Nackter Mann erschreckt spielende Kinder

Mehrmals masturbierte ein Mann am Fenster seiner Wohnung, wartete darauf, dass Kinder ihm zusahen. Jetzt wurde er verurteilt.

Von Erik Töpfer

Dresden - Es waren drei sommerliche Nachmittage in diesem Jahr, an denen sich Heiko L. (58) an sein bodentiefes Wohnungsfenster in Zschertnitz stellte. Mal nach dem Baden, mal nach einem Gassigang blickte er von dort auf den Gemeinschaftsgarten der Wohnanlage - um vor Kindern zu masturbieren.

Heiko L. (58) stand immer wieder masturbierend am Fenster seiner Wohnung, wurde dafür verurteilt.
Heiko L. (58) stand immer wieder masturbierend am Fenster seiner Wohnung, wurde dafür verurteilt.  © Norbert Neumann

"Ich räume die Taten vollumfänglich ein", las Heikos Anwältin für ihn vorm Amtsgericht vor. Im Mai, August und September stand er da, nicht immer onanierend, manchmal betrunken, und doch immer nackt.

Besonders perfide: Bei seiner letzten Tat hatte er mit Pfiffen und Rufen auf sich aufmerksam gemacht. Damit ihn die kleinen Mädchen (fünf bis neun Jahre) auf jeden Fall bemerkten.

Das bestätigte auch ein Kriminalbeamter (34), der sie befragte. "Ein Kind hat die Hand vor- und zurückschnellen sehen. Ein anderes beschrieb einen Mann mit oranger Babyrassel in der Hand. Und alle Pfiffe." Auf der Fensterbank stand demnach eine Packung Taschentücher bereit.

Zeugenvernehmung im NSU-Prozess: Rechtsextrem? Freunde wollen alle nichts gewusst haben
Gerichtsprozesse Dresden Zeugenvernehmung im NSU-Prozess: Rechtsextrem? Freunde wollen alle nichts gewusst haben

Für diese exhibitionistischen Handlungen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt kassierte Heiko ein Jahr und elf Monate auf Bewährung, muss dabei eine Sexualtherapie aufsuchen.

Kleine Mädchen mussten vom Spielplatz aus ansehen, wie sich der Mann am Fenster selbst befummelte.
Kleine Mädchen mussten vom Spielplatz aus ansehen, wie sich der Mann am Fenster selbst befummelte.  © Norbert Neumann

Immerhin: Seit Mitte November befindet er sich in einer solchen Therapie, seine Aussage endete mit Reue: "Ich möchte mich ausdrücklich entschuldigen und bereue es sehr, dass die Kinder das sehen mussten."

Titelfoto: Norbert Neumann

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Dresden: