Polizeihund "Happy" erschnüffelt vorbestraften Skoda-Raser!

Andreas L. (35, r.) muss mal wieder in Haft. © Peter Schulze

Immer wieder tauchten Straftaten, in die Andreas verwickelt war, in Polizeiberichten auf. So brach er im Dezember 2022 auf dem Weihnachtsmarkt in Altkötzschenbroda in einen Glühweinstand des Staatsweinguts ein. Daraus klaute er aber nicht Heißgetränke, sondern aus dem Tresor 12.000 Euro!

Im Februar 2023 verschwand in Radebeul ein Skoda Fabia. Zwar war Andreas nicht der Dieb, aber im März fuhr er damit durch Dresden.

An der Großenhainer Straße wollte die Polizei den Wagen kontrollieren. Andreas aber trat aufs Gas: Vorfahrtsregeln, rote Ampeln, Blaulicht und Sirene waren dem Fahrer (ohne Lizenz) egal.

Die Fahrt endete an der Erlenstraße, wo Andreas im wahrsten Sinne die Kurve nicht bekam und gegen einen Transporter knallte. Er floh zu Fuß. Allerdings hatten die Polizisten ihren vierbeinigen Kollegen dabei. Und der Belgische Malinois-Schäferhund "Happy" erschnüffelte Andreas wenig später.

Seither sitzt der Mann mit dem guten Dutzend Vorstrafen wieder in Haft. "Das muss aufhören", so Andreas, der viele seiner Taten beging, um an Geld für Drogen zu kommen.