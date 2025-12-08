Prozess gegen mutmaßliche Killer-Witwe: Brisante Details im Testament des ermordeten Anwalts

Prozess Killer-Witwe geht weiter: brisante Details im Testament des ermordeten Anwalts.

Von Steffi Suhr

Dresden - Der Prozess am Landgericht Dresden um die mutmaßliche Killer-Witwe geht weiter. Ramona B. (53) soll ihren Gatten, Anwalt Peter B. (†76), ermordet haben, um an sein Millionen-Erbe zu kommen. Fahnder entdeckten ein Testament des Toten in dessen Kanzlei. Ein Gutachter hat nun die Echtheit bestätigt. Der Inhalt ist brisant.

Ramona B. (53) pocht im Prozess am Landgericht auf ihre Unschuld und auf ihren Anspruch aufs Erbe. © Ove Landgraf Im September 2024 starb Peter beim Joggen. Laut Anklage überfuhr Ramona ihn mit einem Mercedes GLK. Der mitangeklagte Hausmeister Claus T. (76) soll ihr das Tatauto besorgt haben. Motiv: Habgier. Peter habe sich trennen wollen. Ihr Luxusleben - er hatte ihr Flugzeug-Anteile gekauft, Kreditkarten überlassen, zur Hochzeit einen Porsche geschenkt - wäre vorbei gewesen. Ramona bestreitet Tat und Motiv. Die Ehe sei harmonisch, eine Trennung nie Thema gewesen. Gerichtsprozesse Dresden Dresdner Gericht stoppt Abschiebung und Tötung von Nagern Aber das Nachlassgericht, das sich unabhängig vom Strafprozess mit dem sogenannten Erbscheinverfahren beschäftigt, ließ das Testament prüfen.

Das in der Kanzlei des Toten gefundene Testament ist laut Gutachter echt. (Symbolfoto) © imago images/Christian Ohde

Laut Testament ist Ramona nicht Alleinerbin