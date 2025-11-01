 3.667

Im Prozess enthüllt: Mutmaßliche Killer-Witwe wollte Prinzessin von Sachsen werden

Neues Detail ans Licht angekommen! Die mutmaßliche Killer-Witwe Ramona B. wollte Prinzessin von Sachsen werden.

Von Steffi Suhr

Dresden - Der Prozess gegen die mutmaßliche Killer-Witwe Ramona B. (53) am Landgericht Dresden. Die gelernte Krankenschwester soll ihren Mann, Insolvenz-Anwalt Peter B. (76), im September 2024 beim Joggen überfahren haben, um an sein Millionen-Erbe zu kommen. Zeugen beschrieben sie bisher als zielstrebig und "sehr statusbewusst". Ihr früherer Ehemann, Günter E. (70), erklärte gar: "Sie wollte Prinzessin von Sachsen werden." Demnach versuchte Ramona ins Königshaus Wettin einzuheiraten!

Ramona B. (53) legte laut Zeugen größten Wert auf Status.
Ramona B. (53) legte laut Zeugen größten Wert auf Status.  © Ove Landgraf

Günter E. (70) war über zehn Jahre mit Ramona verheiratet. "Aber es war wohl nicht die Welt, die sie sich vorgestellt hat", resümierte der Steuerberater als Zeuge im Gericht.

So zog Ramona schon zwei Jahre nach der Eheschließung zeitweise aus dem gemeinsamen Haus aus. Und orientierte sich offenbar sofort neu. Sie wohnte in Moritzburg und versuchte mit Daniel Prinz von Sachsen (50) anzubandeln.

"Sie wollte die Beziehung von Daniel auseinanderbringen", erzählte Günter weiter. "Sie wollte Prinzessin von Sachsen werden. Das hat mir Rüdiger später erzählt, mit dem war ich befreundet."

Rüdiger von Sachsen (1953-2022) war damals das Familienoberhaupt. Der Patriarch habe "erheblich interveniert" und Ramona sei gescheitert.

Prinz Rüdiger von Sachsen (1953 - 2022) vereitelte seinerzeit die Annährungsversuche von Ramona ans Königshaus.
Prinz Rüdiger von Sachsen (1953 - 2022) vereitelte seinerzeit die Annährungsversuche von Ramona ans Königshaus.  © Thomas Türpe
Der Traum vom Märchenschloss ging für die Angeklagte nicht in Erfüllung.
Der Traum vom Märchenschloss ging für die Angeklagte nicht in Erfüllung.  © Sebastian Kahnert/dpa

Der Prinz ging schnell auf Distanz

Daniel Prinz von Sachsen (50) heiratete 2011 seine große Liebe Sandra Scherer (48).
Daniel Prinz von Sachsen (50) heiratete 2011 seine große Liebe Sandra Scherer (48).  © Thomas Türpe

Wettiner-Prinz Daniel, heute Chef des Hauses, erklärt gegenüber TAG24 sehr diplomatisch zu der lange zurückliegenden Episode: "Wir haben uns zum Glück zeitnah komplett distanziert."

Steuerberater Günter und Ramona fanden zwar wieder zueinander, bekamen zwei Kinder, doch die Ehe scheiterte und endete in der Scheidung.

Im Sommer 2022 heiratete Ramona den gutbetuchten Insolvenz-Juristen Peter. Eine damalige Freundin wunderte sich über die Verbindung.

"Sie sagte mir, dann sei sie Anwaltsgattin", so die Frau im Zeugenstand.

