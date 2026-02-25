Prozess gegen mutmaßliche Killerwitwe: Professor analysiert den Hausmeister

Dresden - Im Mordprozess gegen die mutmaßliche Killerwitwe Ramona B. (53) und ihren Komplizen Claus T. (76) hatte nun erstmals der Psychiater das Wort.

Hausmeister Claus T. (76) hat inzwischen Angst, in Haft zu sterben. Seine Frau erlitt jüngst bei einem Besuch hinter Gittern einen Zusammenbruch. © Holm Helis

Markus Donix (48), Klinik-Professor in Arnsdorf, bescheinigte dem Hausmeister eine "leichte Gedächtnisschwäche", die aber im "Alltag nicht hinderlich ist".

Kurz: Der Angeklagte ist voll schuldfähig.

Ramona soll ihren Ehemann Peter (†76) überfahren haben, um sein Millionen-Erbe zu kassieren. Laut Anklage besorgte Claus das Tatauto, einen Mercedes GLK.

Während die Witwe behauptet, der Hausmeister hätte den Mord begangen, beteuert er, von ihrem "teuflischen Plan" nichts gewusst zu haben. Er habe ihr das Auto lediglich für eine "illegale Treibjagd" besorgt.