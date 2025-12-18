Stromklau gar nicht nachweisbar - Freispruch!

Dresden - Die Geschäftsführung und ein Elektriker der 2023 abgebrannten Industriewäscherei Blume im Dresdner Stadtteil Pieschen mussten sich am Mittwoch vorm Amtsgericht verantworten: Haben sie über Jahrzehnte hinweg Strom geklaut?

Großbrand in der Wäscherei Blume im April 2023! Die Löscharbeiten offenbarten noch etwas anderes. © xcitepress

Der Frühling zeigte sich von seiner besten Seite an jenem Donnerstagabend Ende April 2023, als dichter Rauch aus der Wäscherei Blume quoll. Vermutlich hatten gelagerte Chemikalien sich selbst entzündet, somit zwei Wäschereianlagen vernichtet und den Dachstuhl zum Einsturz gebracht.

Doch die Familienunternehmer ahnten nicht, wer sich den nachfolgenden Ermittlungen anschließen würde.

Thomas A., Ex-Mann der Geschäftsführerin Susanne A. (46), hatte dem Netzbetreiber SachsenNetze nach heftiger Scheidung gemeldet, dass der energieintensive Kleinbetrieb Strom am DREWAG-Zähler vorbei beziehe.

Christian W. (63), eigens für derartige Ermittlungen angestellt, fand dafür auch Hinweise: Durch eine Zwischenwand in einem Anbau führten Kabel am Stromzähler vorbei in den hinteren Wäschereibereich.

Sauber verputzt und mit Schalter versehen, sodass Strom - im Falle einer Überprüfung zum Beispiel - wieder ordentlich durch den Zähler floss.