Prozess um Killerwitwe geht weiter: Drehte Ehemann ihr kurz vor seinem Tod den Geldhahn zu?

Dresden - Der Prozess um die mutmaßliche Killerwitwe am Landgericht Dresden: Ramona B. (53) soll ihren Ehemann Peter (†76) ermordet haben , um an sein Millionen-Vermögen zu kommen. Laut Anklage überfuhr die gelernte Krankenschwester den Anwalt im September 2024 beim Joggen mit einem Mercedes GLK. Das Tatauto hatte der mitangeklagte Hausmeister Claus T. (76) organisiert. Laut Chef-Ermittler hatte das Mordopfer offenbar vor, der Ehefrau den Geldhahn zuzudrehen.

Die gelernte Krankenschwester Ramona B. (53) konnte dank ihres Gemahls im Luxus schwelgen. © Holm Helis

"Sie war auf sein finanzielles Wohlwollen angewiesen", fasste der Hauptkommissar (29) die umfangreichen Ermittlungen zusammen. Ramona und Peter waren seit Frühjahr 2022 ein Paar, heirateten im Sommer.

Er schenkte ihr zur Hochzeit einen Porsche, Anteile für ein Flugzeug (70.000 Euro) folgten. Er stellte ihr ein Konto zur Verfügung. Allein davon flossen demnach bis zur Tat 429.000 Euro.

Ramona dagegen hatte monatlich nur 1000 Euro Einnahmen aus ihren Immobilien. Denn ihren Außendienstjob bei einer Medizin-Firma war sie seit Frühjahr 2022 los. "Mein verstorbener Mann wollte nicht, dass ich arbeiten gehe", ließ die Angeklagte wissen.

Sie habe deshalb Jobangebote ausgeschlagen. Der Fahnder wusste dagegen, dass Ramona gekündigt wurde, "weil die Umsatzzahlen nicht mehr gefielen".