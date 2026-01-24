Prozessauftakt in Dresden gegen rechte Terrorgruppe

Dresden - Wirres Geschreibsel oder Nazi-Terror? Am Freitag begann vor dem Dresdner Oberlandesgericht der Prozess gegen acht junge Männer. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, als Terrorgruppe "Sächsische Separatisten" eine bewaffnete Loslösung Sachsens und die Errichtung eines nationalsozialistischen Staats mit genozidalen ethnischen Säuberungen geplant zu haben. Die Verteidigung weist das prompt von sich.

Jörn S. (22) soll mit seinem Bruder die Gruppe gegründet haben. © Peter Schulze

Laut Bundesanwaltschaft war es Jörg S. (24), der die Gruppe gründete: In einer Telegram-Gruppe soll er im Dezember 2019 eine Umfrage gestartet haben, ob man eher auf legale Massenaktionen oder eine kleine Untergrundgruppe setzen soll.

Die Teilnehmer entschieden sich für Letzteres. Und so sollen am 2. Februar 2020 Jörg S. mit seinem Bruder Jörn (22), Karl-Jonas K. (22), Norman T. (23) bei einer gemeinsamen Wehrsportübung die Gruppe gegründet haben.

Am 13. August 2022 sollen der AfD-Stadtrat Kurt Hättasch (26) mit seinen beiden Parteifreunden Kevin R. (26) und Hans-Georg P. (25) dazugestoßen sein. Am 13. Mai 2023 kam noch Kevin M. (22) dazu.

Laut Anklage sollen sich alle auf einen "Tag X", den Zusammenbruch des politischen Systems, vorbereitet und dafür den bewaffneten Kampf gegen Ausländer und politische Gegner trainiert haben.