Quälte sie ihren Ex-Freund mit der Hundeleine? Folter-Exzess nach zwei Flaschen Schnaps

War die 19-jährige Jessica G. die treibende Kraft hinter der Eskalation? Michael J. (24) kann sich angeblich kaum noch an den Abend erinnern, an dem er sein Opfer über vier Stunden gequält haben soll. © Peter Schulze

Das Paar soll Jessicas Ex-Freund unter anderem geschlagen, mit einer Hundeleine gewürgt und gezwungen haben, sich auszuziehen. Anschließend sollen beide den Verletzten zu mehreren Bankfilialen geschleppt, 410 Euro abgehoben und die Wertsachen anschließend in einen Gulli geworfen haben.



"Wenn ich betrunken bin, schaltet mein Kopf aus", sagte die junge Frau über ihren Zustand an dem fatalen Januar-Abend, an den sie kaum noch Erinnerungen haben will.

Damals wohnte sie noch mit dem späteren Opfer in einer Wohnung in Radebeul, traf sich aber bereits mit anderen Männern. So auch mit Michael, den sie über ein Dating-Portal kennengelernt habe.

Eines Abends sei das Duo spazieren gewesen, habe dabei "eine Flasche Wodka und eine Flasche Pfefferminzschnaps" geleert. "Relativ betrunken" zurück in der Wohnung angekommen, sei dann die ohnehin schon angespannte Situation mit ihrem Verflossenen eskaliert.