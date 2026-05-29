Rentner um 180.000 Euro betrogen: Mutmaßlicher Telefonbetrüger in Dresden vor Gericht

Dresden - Da hat er sich wohl sicher gefühlt: Drei Jahre lang fahndete die Dresdner Staatsanwaltschaft nach Hassan R. (36). Der Deutsch-Libanese soll einer der Hintermänner einer Telefonbetrügerbande gewesen sein. Doch in der Türkei wurde er schließlich aufgespürt, im Oktober 2025 nach Deutschland ausgeliefert. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben.

Drei Jahre lang fahndeten die Ermittler nach dem 36-Jährigen. Nun soll ihm in Dresden der Prozess gemacht werden. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Die Taten sind schon lange her: Zwischen November 2020 und März 2021 soll sich Hassan R. an 14 Betrugsfällen der Masche "Falscher Polizist" beteiligt haben.

Dabei wurden bundesweit Rentner in Angst versetzt, ihnen Erspartes und jedes Mal auch die Bankkarte abgenommen. Gesamtschaden: rund 180.000 Euro.

Hassan R. soll dabei allerdings kein einfacher Abholer gewesen sein: "Er soll Geldabholer angeworben und Konten für den Empfang unberechtigter Überweisungen angelegt haben", sagt Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (50).

Dafür spricht auch der recht große Anteil an der Gesamtbeute, den er erhalten haben soll: 37.000 Euro soll ihm der Betrug gebracht haben.

Dabei waren auch drei Opfer in Sachsen betroffen: Am 22. November 2020 nahm die Bande einer damals 77-Jährigen in Dresden Schmuck für 3600 Euro und die EC-Karte ab.

Mit dieser Karte soll Hassan R. bei einem Juwelier in Duisburg Schmuck für 3600 Euro gekauft haben, außerdem verschwanden vom Konto 20.000 Euro.