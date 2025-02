Rettungsdienst nicht alarmiert: Bahnfahrer angeklagt, weil sein Fahrgast starb

Dresden - Juristisches Nachspiel für einen medizinischen Notfall. Laut Anklage kümmerte sich Straßenbahnfahrer Andreas H. (65) nicht ausreichend um einen sterbenden Fahrgast (71). Nun war Prozess wegen unterlassener Hilfeleistung am Amtsgericht Dresden .

Andreas H. (65) musste vor den Richter, weil er es laut Anklage unterließ, einem Fahrgast zu helfen. © Peter Schulze

Im März 2023 brach der betagte Fahrgast in der Linie 13 Höhe Haltestelle Amalie-Dietrich-Platz zusammen.

"Er hustete und lief blau an", so eine Zeugin, die mit ihren Kindern unterwegs war. "Ich informierte sofort den Fahrer." Tatsächlich informierte Andreas umgehend die DVB-Leitstelle, sah kurz nach dem Kranken.

Doch laut Anklage unterließ er es, auch den Notruf zu wählen oder Erste Hilfe zu leisten.

Mehr noch: Als die Sanitäter kamen, stand der Fahrer "eher genervt und mit verschränkten Armen" vor der Tür. Und als er gebeten wurde zu helfen, den Patienten auf den Boden zu legen, weigerte sich Andreas. "So ein Verhalten habe ich in all meinen Dienstjahren noch nicht erlebt", sagte die Sanitäterin (34).

Der Patient wurde wiederbelebt, starb aber wenig später im Krankenhaus. Die Obduktion ergab, dass für ihn jede Hilfe zu spät gekommen wäre.