Corona-Gelder bringen Dresdner Party-DJ vor Gericht

Dresden - Als die Pandemie kam, war die Party vorbei: Roberto W. (42) gilt als einer der bekanntesten Schwulen-Party-Veranstalter in Dresden. Doch mit den Veranstaltungsverboten kam dort kein Geld mehr rein, er fiel ins Bürgergeld. Weil er dort wiederum die Corona-Hilfen nicht angab, schrammte er am Mittwoch nur knapp am Gefängnis vorbei.