580-PS-Lamborghini geliehen und geschrottet: Muss der Fahrer dafür zahlen?

Leipzig/Dresden - Das Dresdner Oberlandesgericht (OLG) hat entschieden: Ein Mann, der vor fast fünf Jahren einen von einem Autohaus geliehenen Lamborghini in Leipzig zu Schrott gefahren hat, muss nicht für den Schaden haften.

Das Oberlandesgericht (OLG) in Dresden hat die Klage der Autohaus-Eigentümerin abgewiesen. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Das teilte die Behörde am Donnerstagmittag mit. Demnach habe der 13. Zivilsenat am gestrigen Mittwoch beschlossen, dass der damals 27-jährige Beklagte nicht "für die Folgen eines von ihm am 2. Oktober 2018 verursachten Unfalls" geradestehen muss.

Klägerin war die Eigentümerin eines Autohauses in Brandenburg, das den 580-PS-Luxusschlitten für eine halbstündige Ausfahrt zur Verfügung gestellt hatte. Der Beschuldigte hatte die Fahrt von seiner Frau geschenkt bekommen.

Diese fand gemeinsam mit einem Agenturmitarbeiter (damals 21) statt, dessen Firma Ausfahrten dieser Art vermittelte.

Gemeinsam fuhr man mit dem 150.000 Euro teuren Lamborghini Huracán LP 580 am Leipziger Paunsdorf Center los. Auf dem Rückweg dorthin verlor der Mann auf der B6 jedoch bei Dunkelheit und nasser Straße die Kontrolle über den Sportwagen, nachdem er zwei andere Autos überholt hatte.

Er krachte gegen mehrere Bäume - beide Männer erlitten Verletzungen, der Lamborghini Totalschaden. Weil sie ihm die Schuld am Crash gab, verlangte die Autohaus-Besitzerin Schadensersatz.