Schwere Vorwürfe gegen Sachsens Landesrabbiner: Akiva Weingarten wegen Betrugs und Geldwäsche vor Gericht

Dresden - Er hat ein hohes Amt seiner Gemeinde inne. Akiva Weingarten (41) ist Landesrabbiner von Sachsen . Doch der Würdenträger sitzt derzeit im Amtsgericht Dresden wegen Betruges und Geldwäsche!

Akiva Weingarten (41) muss sich im Amtsgericht Dresden verantworten. © Peter Schulze

Laut Anklage half der amerikanisch-ungarische Rabbi zwei Bekannten (einem Israeli und einem Ukrainer) beim sogenannten Microsoft-Support-Betrug.

Dabei bekommen Nutzer ungefragt Werbung angezeigt. Wird die angeklickt, öffnet sich ein Fenster. Das kann nicht gelöscht werden und suggeriert, der Rechner wäre von "offizieller Seite" gesperrt, sämtliche Daten würden in Kürze gelöscht.

Abhilfe böte aber die angegebene Hotline. Die Betroffenen riefen dort an, landeten in einem Call-Center in der Türkei, bekamen unnütze und teure Sicherheitspakete aufgeschwatzt, um die in Wahrheit nie gesperrten Rechner wieder zu entsperren.

Bei 469 Opfern wurden so insgesamt 148.000 Euro abgezockt!