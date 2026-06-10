"Kommissar Reuter" zockte Omis in ganz Deutschland ab: Betrüger in Dresden vor Gericht

Dresden - Fiese Abzocke bei Senioren! Immer wieder bringen falsche Polizisten betagte Opfer um ihre Ersparnisse. Laut Anklage war Hassan R. (36) der Logistiker einer solchen Bande. Er soll "Abholer" rekrutiert, Gelder weitergeleitet haben. Im gesamten Bundesgebiet wurden Omis so abgezockt. Nun ist Prozess am Landgericht Dresden gegen den Systemgastronomen aus Nordrhein-Westfalen .

Hassan R. (36, M.) verlor sein Bein, als er einen Polizisten mit einer Eisenstange attackierte und dafür eine Kugel kassierte. © Peter Schulze

Die Masche war oft ähnlich: Ein "Kommissar Reuter" rief die Opfer, Frauen zwischen 72 und 91 Jahren, an. Der falsche Polizist erklärte den Omis, ihre Ersparnisse und Wertgegenstände wären nicht sicher, weil sich Kriminelle in ihrer Gegend herumtreiben. Aber ein Kollege würde gleich alles holen und sicher verwahren.

Die gutgläubigen Damen übergaben Bargeld, EC-Karten, Schmuck und Gold an vermeintliche Ordnungshüter.

In Wahrheit aktivierte Hassan über Telegram Handlanger, die Beute abzuholen. Mit den ergaunerten EC-Karten wurden zusätzlich die Konten der Omis geplündert. Innerhalb von fünf Monaten (November 2020 bis März 2021) erbeutet die aus der Türkei agierende Bande satte 164.000 Euro!

Dann ermittelte die echte Dresdner Polizei in den Fällen von drei betrogenen sächsischen Seniorinnen. Die Fahnder stießen auf Hassan, ordneten ihm weitere zwölf Fälle im gesamten Bundesgebiet zu.

So in Potsdam, Berlin, Würzburg, Heilbronn, Dorsten und Münster. Am überwachten Telefon prahlte er vor seiner Freundin: "Der Reuter hat uns reich gemacht."