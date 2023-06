Shit happens: Erst erwischt, jetzt verurteilt - Die Ladendiebe mit dem Klopapier-Trick

Dresden - Sie hamsterten Toilettenpapier aus kriminellen Gründen. Vier Moldawier (25 bis 41 Jahre) versteckten bei ihren Diebestouren stets die Beute unterm Hygieneartikel. Haufenweise Alkoholika verschwanden so aus Supermärkten in Dresden und Umgebung. Jetzt gab es die Quittung vorm Amtsrichter in Dresden.