Standpauke im Gericht: Rentner prügelte mit Krückstock auf Mann ein

Dresden - Für eine Standpauke ist niemand zu alt. So musste sich Wolfgang B. (72) jetzt harte Worte des Amtsrichters in Dresden anhören. Der bislang unbescholtene Rentner hatte mit einem Krückstock auf einen Mann eingeprügelt.

Wolfgang B. (72) wurde vom Amtsrichter schwer gerügt. © Peter Schulze

Der Vorfall geschah auf einem Parkplatz vor Geschäften in der Johannstadt. Da war Wolfgang mit seinem angeleinten Terrier (13) unterwegs, traf auf einen anderen Hundebesitzer mit einem unangeleinten Bello (Rasse unbekannt).

"Dort ist Leinenpflicht", so der Witwer. "Ich rief, er soll seinen Hund anleinen. Da waren die Hunde schon ein Knäuel. Ich hatte Angst, schlug zu. Ich wollte die Hunde trennen."

Zeugen berichteten, der "schwarze Hund" sei "freundlich schwanzwedelnd" auf den Terrier zugelaufen. Dagegen hätte Wolfgang "die ganze Zeit geschrien". Nämlich: "Halte Deinen Hund zurück! Meiner beißt!"

Der andere Hundebesitzer sei sofort auf den Boden und zwischen die Hunde gegangen. Dagegen habe der Rentner mit dem Gehstock auf dessen Rücken geprügelt und gerufen: "Ich habe es doch gesagt!"