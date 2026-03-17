Streit um Knast-Tattoo: Gefährliche Liebschaft hinter Gittern
Dresden - Bizarrer Prozess am Amtsgericht Dresden. Mit einer selbst gebauten Vorrichtung tätowierte Rico K. (34) im Knast seinen Zellengenossen Kevin S. (27). Laut Anklage aber gegen dessen Willen! Der vermutet einen "Racheakt aus Eifersucht".
Rico, der wegen diverser Gewaltdelikte bis Ende 2027 einsitzt, drückte mit dem Sachsen Kevin im Knast die Schulbank. Beide teilten sich im Haus C, auf der "Schülerstation", eine Zelle.
"Ich kannte ihn von einem früheren Aufenthalt", so Kevin. "Anfangs ging es. Dann nahm er Drogen, wurde aggressiv und hinterher hat er sich immer an nichts erinnert."
Laut Anklage drohte Rico seinem Opfer mit Prügel, ritzte ihm einen riesigen Kreis in den Oberarm und drückte Zigaretten am Unterschenkel aus. Vor lauter Angst habe Kevin (sitzt wegen Betruges) alles ertragen.
Offenbar war die Furcht so groß, dass Kevin anfangs "nur" die Kippen-Attacken meldete, obwohl das Tattoo sich entzündete. Den Vorfall zeigte er erst Monate später an.
Rico denkt, dass Kevin ihn wegen einer Frau anzeigt
Rico schüttelte den Kopf. "Alles frei erfunden", sagte er. "Ich tätowiere mich seit Jahren selbst. Das ist wie eine Sucht. Kevin gefiel das. Ich sollte ihm eine Rose und den Namen eines seiner Kinder machen. Das hat sich nur entzündet, weil er ständig mit seinen Dreckfingern dran war."
Den Vorwurf mit der Zigarette kommentierte er mit: "Völliger Blödsinn!"
Rico ahnt, warum Kevin ihn anzeigte. Es geht um eine Frau! Beide hätten sich in eine ehrenamtliche Knasthelferin verguckt.
"Aber sie ist meine Verlobte, sie wird meine Frau", stellte Rico klar. Weil Kevin "leer ausging", habe er ihn aus "Rache" angezeigt. Urteil folgt.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe