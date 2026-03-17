Streit um Knast-Tattoo: Gefährliche Liebschaft hinter Gittern

Dresden - Bizarrer Prozess am Amtsgericht Dresden . Mit einer selbst gebauten Vorrichtung tätowierte Rico K. (34) im Knast seinen Zellengenossen Kevin S. (27). Laut Anklage aber gegen dessen Willen! Der vermutet einen "Racheakt aus Eifersucht".

Mithäftling Kevin S. (27) muss nun mit dem unförmigen Kreis, angeblich eine Rose, auf seinem Oberarm leben. © Thomas Türpe

Rico, der wegen diverser Gewaltdelikte bis Ende 2027 einsitzt, drückte mit dem Sachsen Kevin im Knast die Schulbank. Beide teilten sich im Haus C, auf der "Schülerstation", eine Zelle.

"Ich kannte ihn von einem früheren Aufenthalt", so Kevin. "Anfangs ging es. Dann nahm er Drogen, wurde aggressiv und hinterher hat er sich immer an nichts erinnert."

Laut Anklage drohte Rico seinem Opfer mit Prügel, ritzte ihm einen riesigen Kreis in den Oberarm und drückte Zigaretten am Unterschenkel aus. Vor lauter Angst habe Kevin (sitzt wegen Betruges) alles ertragen.

Offenbar war die Furcht so groß, dass Kevin anfangs "nur" die Kippen-Attacken meldete, obwohl das Tattoo sich entzündete. Den Vorfall zeigte er erst Monate später an.