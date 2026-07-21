Täter hatte US-Bürger Rudat die Nase aufgeschlitzt: Drei Jahre Haft für Angreifer in Linie 7

Dresden - Der Fall machte weltweit Schlagzeilen: Im August 2025 griff John Rudat (21) in der Straßenbahn ein, als eine Dresdnerin (21) in Gefahr geriet. Daraufhin wurde der US-Amerikaner angegriffen und mit einem Cuttermesser an der Nase schwer verletzt. Am Dienstag urteilte das Landgericht Dresden über den Fall. Syrer Majd A. (22), der den Streit anzettelte, erhielt Bewährung. Sein Landsmann Ismail H. (21), welcher die gefährliche Körperverletzung beging, muss für drei Jahre hinter Gitter.

John Rudat (21) kam extra aus Amerika zur Zeugenaussage im Prozess am Landgericht Dresden. © Ove Landgraf

In jener Nacht war Lisa K. (Name geändert) mit ihrem damaligen Freund Majd A. (22) und weiteren Kumpels, darunter Ismail A. (21), am Albertplatz in die Linie 7 eingestiegen. Das Paar hatte Streit. Lisa setzte sich extra weg von der Gruppe, aber Majd kam ihr hinterher. Es wurde laut und Majd handgreiflich.

"Wir sind überzeugt, dass Sie Ihre Freundin schlugen", so der Richter zu Majd. John Rudat, der seinerseits mit Freunden in der Bahn saß, griff ein, um Lisa zu beschützen. Daraufhin folgte die Schlägerei.

Plötzlich kam Ismail dazu. Mit einem Cuttermesser in der Hand schlug er John unvermittelt ins Gesicht. Dies geschah laut Richter "ohne Tötungsabsicht", stellte jedoch eine "lebensgefährliche Behandlung" dar. Denn laut einer Gutachterin sei so ein "Schnitt ins Gesicht unkontrollierbar". Die Klinge traf die Nase des Amerikaners aus Albany (Bundesstaat New York), die dabei beinahe abgetrennt wurde.

Nach der Attacke flohen die Angreifer aus der Bahn. Während Ismail untertauchte, wurde Majd sofort von der alarmierten Polizei geschnappt. Sein Kumpel stellte sich wenig später freiwillig, nachdem die zuständigen Behörden öffentlich nach ihm gefahndet hatten.

John musste nach dem tragischen Vorfall operiert werden, war drei Tage in der Klinik und trägt nun lebenslang Narben im Gesicht. Er kam eigens für seine Zeugenaussage im Prozess wieder nach Deutschland.