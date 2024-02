Todes-Schleuser von der A17 zeigt keine Reue vor Gericht!

Am 13. Juli fuhr er im Renault Trafic mit sieben ungesicherten Personen auf der Ladefläche über die A17 . "Als ich die Polizei sah, bekam ich Angst", so Gasan.

Mitangeklagt ist Said S. (25). Er fuhr an jenem Juli-Tag einen zweiten Transporter mit vier Flüchtlingen, wurde ebenfalls am Unfalltag festgenommen. "Ich sollte dem Fahrzeug hinterherfahren", so der Tadschike und behauptet, den Mitangeklagten G. gar nicht zu kennen. Urteil folgt.