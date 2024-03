Verfolgungsjagd endet tragisch: Jetzt ist das Urteil gegen die Todes-Schleuser gefallen

Dresden - Gegen 6 Uhr morgens fiel der Bundespolizei im vergangenen Sommer auf der A17 ein Kleintransporter auf. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, gab der Fahrer plötzlich Gas. Eine tödliche Verfolgungsjagd begann. Am heutigen Mittwochnachmittag gab es dafür eine harte Strafe.

Said S. wurde im Unfallauto vorgefunden. Gasan P. konnte fliehen, wurde wenig später von Spürhunden gefasst.

Mit sieben ungesicherten Flüchtlingen auf der Ladefläche rasten der georgische Fahrer Gasan P. (23) und der Tadschike Said S. (25) im Juli 2023 schließlich durch einen Wildzaun und überschlugen sich mehrfach. Nur die beiden Schleuser waren angeschnallt.

Diese Unverbesserlichkeit war wohl auch mit ein Grund für das Knallhart-Urteil des Landgericht Dresden: Gasan P. erhielt wegen "Mordes in Tateinheit mit versuchtem Mord in sieben Fällen sowie gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens" lebenslänglich. Sein Komplize Said kam mit "nur" drei Jahren Gefängnis davon.