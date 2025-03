Um es richtig krachen zu lassen: Dresdner Hobbybastler hantiert sorglos mit Sprengstoff

Dresden - "Ich habe mich schon als kleiner Junge dafür interessiert. Das ist faszinierend", wenn Thomas V. (33) von seinem Hobby erzählt, leuchten seine Augen. Allerdings rief seine Leidenschaft Polizei und Justiz auf den Plan. Er "bastelte" Feuerwerk und orderte kiloweise die Grundsubstanzen für Böller und Co. im Netz. Nun saß der Hausmeister wegen verbotenen Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen vor der Amtsrichterin in Dresden .

Thomas V. (33) orderte im Netz gefährliche Grundstoffe wie andere Leute Backzutaten. Nun stand er vor der Amtsrichterin. © Peter Schulze

"Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich bin so froh, dass weder andren noch mir was passiert ist", sagte Thomas so einsichtig wie reuig.

Er bestellte beim weltweit größten Versandhändler Schwefel, Holzkohlepulver oder Eisenoxid. Und - schöne neue Welt - der Algorithmus bot ihm sofort an, "was andere Kunden auch bestellten". Und prompt orderte der Hobbypyromane weiter. Zehn Meter Zündschnur, über zwei Kilo Kaliumnitrat und so weiter.

Mit Anleitungen aus dem Netz werkelte Thomas am heimischen Stubentisch in seiner Neustädter Wohnung an "Fontänenfeuerwerken" oder Böllern, die "bunte Sterne" auswerfen. Was er nicht wusste: Zwar warnt das Versandhaus nicht, dass für den Kauf der gefährlichen Stoffe besondere Genehmigungen nötig sind.