Vom eigenen Vater verpfiffen? 19-Jähriger wegen drei Tankstellen-Überfällen vor Gericht

Dresden - Drei Überfälle in sechs Wochen. Diesen kriminellen "Hattrick" soll Leon G. (19) im vergangenen Sommer hingelegt haben. Jetzt hockt der Jugendliche vor der Amtsrichterin in Dresden. Ob ihm die Raubzüge in den Star-Tankstellen nachzuweisen sind, bleibt abzuwarten.