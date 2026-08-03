Wann startet der Prozess gegen die Ecke-Schläger?

Dresden - Mehr als zwei Jahre nach dem Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke (43) ist ein Prozess gegen drei Tatverdächtige noch immer nicht terminiert.

SPD-Politiker Matthias Ecke (43) wurde im Mai 2024 beim Plakatieren in Dresden abgepasst und brutal attackiert. © Jan Woitas/dpa

Der zuständige Richter sei bemüht, Termine mit den Verteidigern zu vereinbaren, teilte ein Sprecher des Amtsgerichts Dresden mit. Das sei aber noch nicht gelungen.

Ecke war am 3. Mai 2024 beim Aufhängen von Wahlplakaten brutal attackiert worden.

Die mutmaßlichen Täter - damals 17 Jahre alt - fügten ihm unter anderem einen Jochbeinbruch und einen Bruch der Augenhöhle zu.