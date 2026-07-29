Für 20 Euro! Teenager bekam den Tod zum Probierpreis: Dealer vor Gericht

Dresden - Seit Mittwoch muss sich Anton B. (22) vor dem Dresdner Landgericht verantworten: Unter anderem soll er dem Teenager Falk T. (†16; Name geändert) Isotonitazepyn, ein künstliches Opioid, verkauft und ihn regelrecht zum Kauf gedrängt haben. Der Konsum kostete den Jungen das Leben.

Anton B. (22, M.) muss sich seit Mittwoch vor dem Dresdner Landgericht verantworten. © Thomas Türpe

Offenbar hatte sich Anton B. auf das digitale Geschäft spezialisiert, soll über Telegram und Snapchat unter anderem Bestellungen für Ketamin, Speed, Kokain, Crystal und LSD angenommen haben. Sechsmal soll er in Dresden verkauft haben.

Verhängnisvoll wurde laut Anklage jedoch das Geschäft vom 18. Oktober 2025: Der Teenager Falk T. soll sich bei ihm nach Isotonitazepyn erkundigt haben.

Ein Betäubungsmittel, das stärker als Heroin und Fentanyl ist. Anton B. soll ihm einen Probierpreis von 20 Euro angeboten haben.

Als Falk T. zögerte, soll er ihm eine Nachricht geschrieben haben, dass er den Stoff jetzt schon bezahlt habe.