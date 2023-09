Weil sie allein ausgegangen war: 36-Jähriger drohte, seine Ehefrau "zu zerstückeln"

Jabar K. (36) soll Fatimas Mutter gedroht haben, ihre Tochter zu zerstückeln, weil er sie angeblich mit einem anderen Mann gesehen habe. © Peter Schulze

Grund des Streits sei die Lebensweise in Deutschland gewesen, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage.

Der Dachdecker habe seiner Frau beispielsweise verboten, allein rauszugehen. Sie tat es trotzdem. Am Abend des Streits blieb Fatima - zumindest physisch - unverletzt.

Das Messer, mit dem ihr Mann sie "zerstückeln" wollte, blieb hinter ihr in der Wand stecken. Fatima flüchtete ins Badezimmer, verbarrikadierte sich. Beim Versuch, die Tür zu öffnen, verlor Jabar das Messer.

Blitzschnell nahm Fatima die Waffe an sich und rannte aus der Wohnung.

Im Prozess gab sich der Ehemann unschuldig und tönte, dass eigentlich seine Frau vor Gericht stehen müsse.

Sie habe immerhin die Wand und die Badtür von innen zerstört. Die mittlerweile von ihm getrennte Fatima war als Zeugin geladen. Sie erschien voll verschleiert mit Opferhilfe im Saal, während Jabar zuvor nach draußen eskortiert wurde, um ein Zusammentreffen zu verhindern.