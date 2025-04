Er residierte monatelang an der feinen Schloßstraße: Dreister Mietbetrüger aufgeflogen

Dresden - Im Netz posiert er cool im Anzug, im Hintergrund steht ein dicker AMG. Doch der Schein trügt. Kevin R. (27) saß wegen Mietbetrugs vorm Amtsrichter in Dresden . Der gelernte Energiereferent wohnte sogar an der Schloßstraße - ohne zu zahlen!

Kevin R. (27) mietete sich nobel ein, ohne die Miete zahlen zu können. © Peter Schulze

Kevin genehmigte sich die Wohnung in der historischen Altstadt samt Tiefgaragenstellplatz.

Von Juli 2022 bis März 2023 logierte er dort, ohne Kaution oder Miete zu zahlen. Der Schaden schlug mit über 13.000 Euro zu Buche.

Er habe bis zu Corona als selbstständiger Personalvermittler gut verdient, sei einen gewissen Luxus gewöhnt gewesen, ließ Kevin über seinen Anwalt wissen. Doch dann blieben mit der Pandemie die Gelder aus.

Und die Vermieter an der Schloßstraße sind nicht die einzigen, die bis heute auf ihr Geld warten. So zog er mit seiner damaligen Freundin (26) in eine Wohnung an der Flutrinne. Dafür legte er gar eine getürkte Bürgschaft vor.

Fünf Monate lang lebte das Paar dort, dann tauchte es ab.