Er sollte 48 Cent nachzahlen: Handwerker legt sich mit Finanzamt an und landet dafür vor Gericht

Dresden - Manches Behörden-Handeln macht sprachlos. Doch Gartenbauer Sven-Michael S. (62) fand Worte, die er in einer Wutmail an das Finanzamt geschickt haben soll. Dafür landete er am Dienstag auf der Anklagebank, ließ dort seinem Frust noch einmal freien Lauf. Doch kam der bislang unbescholtene Handwerker noch mal ohne Urteil davon.