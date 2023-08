Zoff am Grill-Imbiss: 10 Monate Haft für Dresdner Messer-Stecher

Dresden - Da nutzte auch ein Bittbrief nicht. Zakariae E. (31) hatte zwar dem Amtsrichter in Dresden schriftlich mitgeteilt, dass er "keine Straftaten mehr machen" werde. Trotzdem muss der Marokkaner für zehn Monate in den Knast. Er hatte im Streit auf den Äthiopier Munir M. (23) eingestochen.

Messerstecher Zakariae E. (31) muss hinter Gitter. © Simone Lauritz

Der Zoff am Grill-Imbiss in Gorbitz geschah im Februar. Aus ungeklärten Gründen stritten die beiden Afrikaner heftig. Plötzlich hatte Munir eine Verletzung am Oberschenkel, verlor viel Blut. Laut Anklage hatte Zakariae zugestochen. Eine Notwehr-Reaktion schloss der Richter aus.



Der Schweißer wurde kurz nach der Attacke verhaftet. Er sitzt nun diverse Vorstrafen (Bedrohung, Diebstahl, Körperverletzung) ab, die zuvor immer zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Das letzte Urteil vor dem blutigen Streit am Imbiss war erst vier Wochen alt.