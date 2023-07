Zweimal in einer Nacht auf Alk-Klau: Die Nervensäge von der Tanke muss hinter Gitter!

Dresden - Diese Rückfallgeschwindigkeit war enorm! Nur drei Tage nachdem Philipp G. (22) aus der Haft kam, fuhr er wieder ein. Der Dresdner, der reichlich Alkohol trank, "organisierte" sich an der Tankstelle an der Coventrystraße rabiat neuen Stoff. Nun war Prozess beim Amtsrichter in Dresden.