17-Jähriger mit Messer tödlich verletzt: Prozess gegen den mutmaßlichen Täter beginnt

Nach einem tödlichen Messerstich auf einen Jugendlichen in Hamburg-Billstedt beginnt am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter am Landgericht.

Hamburg - Rund fünf Monate nach einem tödlichen Messerstich auf einen Jugendlichen in Hamburg-Billstedt beginnt am Dienstag (13.30 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter am Landgericht. Das SEK stürmte eine Wohnung, in der sich der Tatverdächtige (24) angeblich verschanzt hatte. © Christoph Seemann / Hamburg News Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-Jährigen Totschlag vor. Der Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft soll den 17-Jährigen nach einem Streit mit einem Klappmesser angegriffen haben. Den Angaben zufolge wollte der junge Afghane am 25. Januar einen 14-jährigen Freund aus einer Wohnung abholen. Doch der Angeklagte habe ihm den Zutritt verwehrt, wodurch es zu der Auseinandersetzung kam. Der 17-Jährige habe mit mehreren anderen Personen das Haus verlassen. Auf dem Vorplatz des Mehrfamilienhauses soll der Angeklagte dem Jugendlichen ohne Vorwarnung eine lebensgefährliche Stichverletzung zugefügt haben. Gerichtsprozesse Hamburg Nach Streit auf Reeperbahn: 33-Jähriger wegen Mordversuch verurteilt Der Verletzte versuchte zu flüchten, geriet aber ins Stolpern. Der Angeklagte soll auf den am Boden liegenden Jugendlichen eingetreten und ihn erneut mit dem Messer verletzt haben. Der 17-Jährige starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Auf der Suche nach dem flüchtigen Täter stürmte eine Spezialeinheit die Wohnung, ohne ihn zu finden. Vier Tage später verhaftete die Polizei den 24-Jährigen in einer anderen Wohnung im Stadtteil St. Georg.

