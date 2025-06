Promi-Friseurkette insolvent: Diese Salons sind betroffen

Die Friseurkette der inzwischen 89-jährigen Marlies Möller ist insolvent. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Das Amtsgericht Hamburg habe über das Vermögen der Marlies Möller Holding GmbH ein Insolvenzverfahren eröffnet und die Hamburger Rechtsanwältin Jennie Best als vorläufige Insolvenzverwalterin eingesetzt, teilte die Anwaltskanzlei Reimer mit.

Marlies Möller (89) ist seit mehr als sechs Jahrzehnten im Geschäft und gilt als international renommierte Haarexpertin.

Unter anderem frisierte sie Prominente wie Hollywood-Star Sharon Stone (67) oder die Designerin Jette Joop (57). Von der Insolvenz betroffen seien insgesamt fünf Friseursalons – drei in Hamburg, einer in Hannover und einer in Düsseldorf. Die zwei weiteren Standorte unter der Marke Marlies Möller in Hamburg-Pöseldorf und auf Mallorca seien nicht Teil des Verfahrens.

Sämtliche Salons blieben während des Insolvenzverfahrens geöffnet - alle Kundentermine fänden wie geplant statt. Die Löhne und Gehälter der rund 75 Beschäftigten seien durch eine Insolvenzgeldvorfinanzierung bis Ende August 2025 gesichert.