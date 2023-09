37-Jähriger tötet seine Oma (†100) auf brutale Weise: So lautet das Urteil

Bestatter tragen die Leiche der 100-Jährigen aus einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Stellingen. Am Donnerstag geht der Prozess gegen ihren Enkel weiter. © Daniel Bockwoldt/dpa

Der Angeklagte habe sich des Totschlags schuldig gemacht, sagte die Vorsitzende Richterin am Donnerstag. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Im Frühjahr 2023 lebte die 100-Jährige noch in ihrer Wohnung. Vormittags kam der Pflegedienst, mittags übernahm auf eigenen Wunsch hin der Enkel die Betreuung und bekam so einen Teil des Pflegegeldes.

In der Nacht zum 6. März kam es dann zu dem furchtbaren Verbrechen. Mit einem Beil in der Hand trat der Enkel nach Überzeugung der Richter an die im Rollstuhl sitzende Frau heran. Er habe mit dem Beil mindestens 16 Mal auf ihren Kopf- und Hals geschlagen.

Der in Estland geborene Deutsche ist laut Urteil aufgrund einer psychischen Störung krank. Eine verminderte Schuldfähigkeit könne nicht ausgeschlossen werden.