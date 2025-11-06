Block-Prozess: Unternehmerin wirft ihrem Ex-Mann Nötigung vor

Mit zwei Zeugenvernehmungen wird am Donnerstag der Prozess wegen Kindesentführung gegen Christina Block fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nachdem vor einer Woche der eigentliche 20. Verhandlungstag krankheitsbedingt ausgefallen ist, wird am Donnerstag der Prozess wegen Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block (52) mit zwei Zeugenvernehmungen fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) zusammen mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) vor dem Hamburger Landgericht. Der Unternehmerin wird vorgeworfen, die Entführung ihrer Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Georg Wendt/dpa Pool/dpa

Christina Blocks Erklärung ist beendet. Jetzt werden Überwachungsbilder aus dem Hamburger Hotel "Grand Elysée" an die Wand projiziert – aus der Lobby, dem Eingangsbereich und der Tiefgarage. Dort sollen die mutmaßlichen Entführer gewohnt und die Tat vorbereitet haben. Zu sehen sind unter anderem Aufnahmen aus der Nacht der Entführung (31. Dezember 2023). Der Angeklagte Tal S. erkennt auf den Bildern mehrere seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter – und auch sich selbst (Gelächter im Saal). Christina Block gibt an, auf einem der Fotos jenen Mann wiedererkannt zu haben, der sie am 1. Januar 2024 in ein Hotelzimmer geführt und ihr dort ein Prepaid-Handy überreicht habe.

In ihrer weiteren Einlassung fordert Christina Block Ermittlungen gegen Stephan Hensel sowie dessen Anwälte Philip von der Meden und Gerd Uecker wegen dem "Strafbestand der Nötigung" aufzunehmen. Es folgt eine erneute Diskussion im Saal. Nach einer Unterbrechung durch die Staatsanwältin, dass entsprechende Anzeigen "dort erstattet werden, wo sie hingehören – und nicht in einer öffentlichen Hauptverhandlung", reagiert Verteidiger Bott patzig, man solle "einfach einmal zuhören und dann die richtigen Schlüsse ziehen". Die Richterin entgegnet daraufhin: "Keiner von uns hier ist als Polizeidienststelle tätig." Der Anwalt des Angeklagten Tal S., Dr. Sascha Böttner, schließt sich der Staatsanwältin an. Er kritisiert, dass das Verfahren durch solche Einlassungen unnötig in die Länge gezogen werde: "Alle anderen gehen nach Hause – mein Mandant nicht: Er sitzt in Haft."

Block setzt ihre Einlassung fort und wird wieder von der Richterin unterbrochen, mit der Bitte sich wirklich nur zur Sache und nicht zur familiengerichtlichen Vorgeschichte zu äußern. Sie habe Frau Block bereits genug Zeit eingeräumt sich zu äußern, doch sie müsse "dafür sorgen, dass es Strafprozessordnung gemäß bleibt." Die Steakhouse-Erbin darauf hin: "Ich kann das nicht trennen [...] Es ist für mich die einzige Gelegenheit mit meinen Kindern sprechen kann". Gerade vor dem Hintergrund des Urteils des dänischen Gerichts, welches ihr am 3. November das Sorge- und Umgangsrecht entzogen hatte. "Eine radikale Entscheidung", urteilt Block.

Christina Block äußert sich nach einer Erklärung ihres Anwalts zum Notizbuch des mutmaßlichen Entführers David B. – welches seine Mandantin "klar entlastet" – nochmal zu den Gründen, warum sie sich trotz ihres Rechts der Aussageverweigerung vor Gericht einlässt. "Ich bin unschuldig. Ich habe das nicht getan. Ich war an den organisatorischen Schritten nicht beteiligt, kannte den entsprechenden Plan nicht und habe ihn weder gebilligt noch unterstützt", betont die Unternehmerin. Sie erklärt weiter, dass ihr Ex-Mann sich und die Kinder Theo und Klara jeder deutschen Behörde und deutschen Begutachtung entziehe. Damit bleibe ihr für die Aufklärung der tatsächlichen nur die Einlassung vor Gericht. Das sei die einzige Möglichkeit für ihre Kinder die Wahrheit zu erkennen.

"Ich spüre, dass meine Kinder mich brauchen – eine Mutter weiß das einfach", sagt sie mit Nachdruck. Ihr Ex-Mann habe die Kinder "zum Spielball eines Erwachsenen" gemacht, der sie für einen privaten Rachefeldzug "missbrauche". Block überzeugt: "Er hat die Tat begangen, für die ich hier angeklagt bin." Abschließend betont sie ihre Entschlossenheit, zur Wahrheitsfindung beizutragen: "Ich lasse meine Kinder nicht im Stich. Die Wahrheit wird bleiben. Meine Kinder können sich auf mich verlassen – wann immer sie wollen. Ich werde niemals enttäuscht von ihnen sein. Meine Arme sind immer offen für sie". Der Richter unterbricht sie schließlich und fordert sie auf, sich ausschließlich zur Sache zu äußern und nicht allgemein zu ihrer persönlichen Lage.

Eigentlich sollte die Verhandlung mit zwei Erklärungen von Block-Anwalt Bott und Dr. Rieks, dem Anwalt des mitangeklagten Gerhard Delling (66), zur Zeugenvernehmung von Stephan Hensel (51) abgegeben werden. Beide baten die Richterin jedoch, diese zurückzustellen, bis die Sachverständige wieder anwesend sein wird. Für die Richterin ist eine Anwesenheit der Sachverständigen nicht nachvollziehbar, sie gab an, dass die Erklärungen bis spätestens 12. November und alle folgenden zukünftig unmittelbar nach der jeweiligen Beweisaufnahme abzugeben sind.

Der 20. Prozesstag beginnt mit Verzögerungen. Unter anderem verspätete sich der Nebenklagevertreter Philip von der Meden (41) um ein paar Minuten.

Christina Block und Anwalt Ingo Bott kommen am Donnerstag zum Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung im Landgericht Hamburg. © Marcus Brandt/dpa

Schon vor dem eigentlichen Prozessbeginn gab es neue Entwicklungen rund um die Familie Block. Zum einen sprach ein dänisches Gericht Blocks Ex-Mann Stephan Hensel (51) das alleinige Sorgerecht für Theo und Klara zu. Damit hat die Unternehmerin ihr Sorge- und Umgangsrecht in Dänemark verloren. Zum anderen erklärte ihr Vater, Eugen Block (85), dass er die Vorsitzende Richterin für befangen halte und daher seine Aussage vor Gericht verweigere. Auch ein Mitarbeiter des "Grand Elysée"-Hotels in Hamburg wird von seinem Recht auf Auskunftsverweigerung Gebrauch machen, der eigentlich für 9.30 Uhr als Zeuge geladen war. Am heutigen Donnerstag sollen dennoch zwei Zeugen aussagen: Um 13 Uhr ist der ehemalige CEO der Block-Unternehmensgruppe geladen, um 14.30 Uhr folgt der CFO der Unternehmensgruppe.

Beim letzten Prozesstag wurde bekannt, dass die in der Silvesternacht 2023 entführten Kinder von Christina Block, Klara und Theo, ursprünglich für den 12. November als Zeugen geladen waren. Bott beantragte jedoch eine Umladung, da sich seine Mandantin an diesem Tag erst in Anwesenheit der Sachverständigen erneut einlassen wolle. Wann die Kinder nun tatsächlich aussagen sollen, ist derzeit offen – ebenso, ob ihre Aussagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen werden. "Wenn das Gericht keinen Weg sieht, das vorher zu klären, dann kann es sein, dass sie erst einmal öffentlich hierherkommen", erklärte Gerichtssprecherin Marayke Frantzen. "Die Kammer macht sich dann einen Eindruck und kann anschließend immer noch entscheiden, ob eine mögliche Aussage öffentlich, nicht öffentlich oder per Videoübertragung stattfinden soll."

Mehrere Parteien werfen der Vorsitzenden Richterin Isabel Hildebrandt Befangenheit vor. © Georg Wendt/dpa Pool/dpa