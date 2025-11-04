Eugen Block legt Beschwerde gegen Richterin ein und verweigert Aussage

Hamburg - Das nächste Kapitel im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (52): Ihr Vater, Eugen Block (85), hält die Vorsitzende Richterin für befangen und verweigert deshalb seine Zeugenaussage vor Gericht.

Eugen Block (85) hält die Vorsitzende Richterin im Prozess gegen seine Tochter für befangen und verweigert deshalb seine Zeugenaussage vor Gericht. (Archivfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Die PR-Agentur "Schellenberg & Kirchberg" teilte am Dienstag im Auftrag des Familienoberhaupts mit, dass dieser eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Richterin Isabel Hildebrandt eingereicht habe. Das berichten mehrere Medien.

Die Beschwerde sei demnach bereits am 27. Oktober beim Landgericht Hamburg eingegangen und basiere in erster Linie auf einem Artikel des "Hamburger Abendblatts", das im September über Hildebrandt berichtet hatte.

In dem Bericht wird unter anderem Jessica Koerner, Vorsitzende Richterin einer Schwurgerichtskammer, mit den Worten zitiert, Hildebrandt sei eine "absolute Vollblut-Richterin, die uns hier in Hamburg wirklich guttut".

Grund genug für Eugen Block, die Beschwerde einzureichen. Es bestehe laut Mitteilung der begründete Verdacht, dass die Richterin "in ihrer Amtsführung von unsachlichen Motiven beeinflusst" sei.