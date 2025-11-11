Block-Prozess: "Habe noch nie mit einem Geheimagenten zu tun gehabt"

Der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) wird am Donnerstag mit drei Zeugen fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) wird am Donnerstag mit der Befragung von drei Zeugen vor dem Hamburger Landgericht fortgesetzt. Darunter zwei Mitarbeiter, die für die IT-Security im "Grand Elysée" zuständig sind. Beide könnten Auskunft darüber geben, ob sich die israelische Sicherheitsfirma "Cyber Cupula" wirklich mit der IT-Sicherheit des Hotels befasst hat. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) im Gespräch mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42). © Marcus Brandt/dpa Pool/dpa

Beim letzten Treffen sei dann auch Frau Block anwesend gewesen, bei dem diese aber nur betont habe, dass sie dem IT-Leiter und seinem Abteilungsleiter, der bei den Gesprächen auch stets anwesend war, vertraue und "Cyber Cupula" mit ihnen über die IT-Struktur der Blockgruppe oder deren möglichen Schwachstellen reden dürfen. Danach sei sie aufgestanden und gegangen. Die Aussage sei in dem Fall aber dennoch sehr wichtig gewesen, so M., da er und sein Team sich während der ganzen Zeit schon gefragt hätten, in wessen Auftrag die israelische Sicherheitsfirma eigentlich arbeitet und "welche Referenzen sie überhaupt haben". "Aber ist Frau Block denn im operativen Geschäft tätig?", will die Richterin wissen. "Nein, aber sie interessiert sich für Themen, die geschäftskritisch für uns sein könnten und anscheinend hatten sie und Cyber Cupula schon vorher ein irgendein Thema bearbeitet". Was das gewesen ist, wisse er nicht. "Cyber Cupula" war in seinen Augen was die IT-Themen angehe eine "austauschbare Firma wie viele". Einzigartig sei nur die Vorgehensweise gewesen, schon vor einem möglichen Cyber-Angriff "im Darknet oder ähnliches" nach Schwachstellen zu suchen.

Die Vorstellungen seiner Dienstleistungen habe David B. aber sehr allgemein gehalten, weswegen noch weitere Treffen folgten. "Ungewöhnlich war, dass er neben IT-Themen auch über seine Verbindungen zu Strafverfolgungsbehörden und Bundesnachrichtendiensten gesprochen hat", so der IT-Leiter. Bei dem zweiten Treffen im Oktober – einer Videokonferenz – habe B. zum Schluss von einem "Gefahrenpotenzial für die Block-Gruppe" gesprochen und "dass uns ein Angriff drohen würde". Was genau diese Gefahr sei, hätten sie zunächst nicht gesagt. "Sie waren zögerlich, wenn es um die Details ging", so der Zeuge. B. habe auch irgendwann gesagt, dass er für die Details zunächst die Freigabe von Frau Block brauche. Erst bei zwei weiteren Treffen direkt im "Grand Elysée"-Hotel hätte B. erzählt, dass die Gefahr von Blocks Ex-Mann Stephen Hensel (51) ausgehe. Beweise oder weitere Informationen habe "Cyber Cupula" aber nie vorlegen können. Weswegen eine konkrete Zusammenarbeit nie zustande gekommen sei: "Wir haben nie ein Angebot eingeholt und auch keinen Auftrag erteilt!"

Demnach habe er auch nie eine Rechnung bekommen. In einem der Gespräche sei dann aber wohl von B. der Satz gefallen, dass sie eh bis Ende Februar (2024) bezahlt seien und mögliche IT-Leistungen "umsonst" seien.

Die Richterin fragt auch nach der israelischen Sicherheitsfirma "Cyber Cupula". Mit dieser habe der 60-Jährige auf Anregung seines Chefs – Zeuge Michael K. (50) – Ende 2023 zum ersten Mal Kontakt gehabt. K. habe ihm von "einem Gast im Hotel" erzählt, der "ziemlich gut sein soll" und man solle sich mit den "Fachleuten in Thema Sicherheit" einmal austauschen. Mitte September habe dann das erste Treffen in den Räumen von K. stattgefunden. Bei diesem habe David B., Chef von "Cyber Cupula", sich erst einmal vorgestellt. "Sein Lebenslauf war schon beeindruckend", so der 60-Jährige. "Inwiefern?", will die Richterin wissen. "Naja, ich habe noch nie mit einem ehemaligen Geheimagenten zu tun gehabt".

Das Thema IT-Security sei für die Block-Gruppe zum ersten Mal 2019 richtig relevant geworden. Damals war der Juwelier "Wempe" Opfer eines Cyber-Angriffs geworden und Block-Chef Eugen Block (85) habe laut der Aussage des IT-Leiters nachgehakt, ob der Block-Gruppe so etwas auch passieren kann. "Ich habe auch gemerkt, dass das Thema auf dem Zettel von Frau Block stand, und sie sich auch dafür interessiert, wie wir da aufgestellt sind", so der 60-Jährige. Auf Anregung der Unternehmerin sei Cyber-Sicherheit dann auch Ende 2022 Thema im Aufsichtsrat gewesen. Unter anderem sei von dem IT-Leiter ein Security-Konzept vorgestellt worden.

Mit rund 20 Minuten Verspätung beginnt der 21. Prozesstag mit der Befragung des ersten Zeugen Patrick M. (60), IT-Leiter der Block-Gruppe.

Bereits seit 15 Minuten wartet das Gericht auf den in U-Haft sitzende Angeklagte Tal S., der 36-Jährige wird normalerweise ein paar Minuten nach Prozessbeginn von den Justizmitarbeitern in den Saal 237 geführt. Nach Angaben seines Anwalts Dr. Sascha Böttner habe sein Mandant 40 Minuten warten müssen, bis er vorgeführt wurde.

Wie das Gericht mitteilte, sind für den 21. Verhandlungstag insgesamt drei Zeugen geladen. Zunächst sollen um 9.30 Uhr und 11 Uhr zwei Mitarbeiter der Block-Unternehmensgruppe aussagen, die im Bereich IT-Security tätig sind. Für den Nachmittag ist ab 13 Uhr ein Kriminalbeamter des Landeskriminalamts (LKA) geladen, der zum Beweisthema "Vorgehen bei einem Penetrationstest" – einem Sicherheitstest zur Überprüfung von IT-Systemen – befragt werden soll. Frau Block hatte zuvor erklärt, sie habe für diesen Auftrag die israelische Sicherheitsfirma engagiert. Laut Anklage soll die Unternehmerin "Cyber Cupula" mit der Entführung ihrer Kinder beauftragt haben.