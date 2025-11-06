Block-Prozess: Unternehmerin soll "Israelis" einquartiert haben

Mit zwei Zeugenvernehmungen wird am Donnerstag der Prozess wegen Kindesentführung gegen Christina Block fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nachdem vor einer Woche der eigentliche 20. Verhandlungstag krankheitsbedingt ausgefallen ist, wird am Donnerstag der Prozess wegen Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block (52) mit zwei Zeugenvernehmungen fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) zusammen mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) vor dem Hamburger Landgericht. Der Unternehmerin wird vorgeworfen, die Entführung ihrer Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Georg Wendt/dpa Pool/dpa

Von B. habe von "den Israelis" im Hotel erst im Januar 2024 erfahren, als sich ihm gegenüber die "Front Office"-Chefin geöffnet habe. Sie habe ihrer Aussage gegenüber dem Zeugen nach für Frau Block mehrere Gäste ohne Klarnamen und Meldebescheinigungen in das Hotel "einquartiert". "Das fand ich wirklich erschreckend. Es gibt keine Ausnahmen, dass man Meldescheine verändern darf", so der Zeuge auf Nachfrage der Richterin. Später habe es "extrem unschöne" interne Ermittlungen gegeben, nachdem der damalige Hotel-Vorstand ihn auf offene Hotelrechnungen in Höhe von über 130.000 Euro Aufmerksam machte. Diese Summe sei von "den Israelis" verursacht worden, die "gut gegessen" und auch den Spa regelmäßig benutzt hätten. Eine folgende Rechnung an "Cyber Cupula" sei ungeöffnet zurückgekommen, so von B.

Im Zuge der Zeugenvernehmung des 68-Jährigen fragt die Richterin auch nach der "Personalie Hensel". Nach der Trennung von Block und Hensel sei dieser "kein Thema" und auch keine Gefahr für das Block-Unternehmen mehr gewesen, so der Ex-CEO. Hinter der von Frau Block berichtenden Angst vor Darknet-Angriffen auf das Hotel durch ihren Ex-Mann, vermutet der Zeuge, dass "Cyber Cupula" mit den Ängsten von Frau Block "gespielt hat". Er habe diese mögliche Bedrohung für "abwegig" gehalten.

Auf die Frage der Richterin, ob Frau Block einen solchen Auftrag veranlasst haben könnte, erklärte von B.: Es sei zwar grundsätzlich möglich, dass der Aufsichtsrat während einer Sitzung die Geschäftsführung von Aufträgen überzeugen könne. Dies sei jedoch im Fall von der israelischen Sicherheitsfirma "nie geschehen". Damit widerspricht er der Aussage von Frau Block, die erklärt hatte, Dr. Andreas C. habe die Firma bereits im März 2023 mit der IT-Sicherheit beauftragt – auch über eine Aufsichtsratssitzung. "Daran kann ich mich definitiv nicht erinnern", so der Ex-CEO. Er fügte hinzu, dass sich dies leicht überprüfen ließe, da jede Aufsichtsratssitzung protokolliert wird. Während der Ausführungen von B. redet Block energisch auf ihren Anwalt Bott ein.

Stephan von B. war nach eigener Aussage seit 1999 für die Block-Gruppe tätig. Er kenne die Angeklagten Christina Block, Dr. Andreas C. sowie Stephan Hensel, letzterer aus dessen früherer Tätigkeit im Unternehmen. Frau Block sei als Aufsichtsratsmitglied und Gesellschafterin grundsätzlich an Sicherheitsfragen interessiert gewesen. Allerdings habe es innerhalb der Unternehmensgruppe eine klare Regelung gegeben, wonach Gesellschafter nicht im operativen Tagesgeschäft tätig sind. Seit einem Hackerangriff auf den Juwelier "Wempe" habe man sich in den Jahren 2022/23 intensiv mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigt und eine Beratungsgesellschaft für IT-Sicherheit beauftragt. Vor diesem Hintergrund habe von B. keinen Anlass gesehen, den bestehenden Dienstleister zu wechseln, als ihm Christina Block in einem Vieraugengespräch die israelische Firma "Cyber Cupula" "ans Herz gelegt" habe. Dem Gespräch selbst habe er, so der 68-Jährige, "keine besondere Bedeutung" beigemessen – es sei nichts Ungewöhnliches, dass an ihn Vorschläge für mögliche Beratungsgesellschaften herangetragen würden.

Die Verhandlung wird mit der Zeugenvernehmung von Stephan von B. (68) fortgesetzt, der in Begleitung eines Anwalts erschien.

Für die obligatorische Mittagspause wird die Inaugenscheinnahme der Überwachungsaufnahmen unterbrochen. Um 13 Uhr soll es mit der Befragung der beiden geladenen Zeugen weitergehen. Dabei handelt es sich um Stephan von B. (68), den ehemaligen CEO der Block-Unternehmensgruppe, sowie um Michael K. (50), den derzeitigen Finanzvorstand der Block-Gruppe. Beide sollen mutmaßlich zu dem IT-Auftrag befragt werden, den die israelische Sicherheitsfirma erhalten haben soll, die schlussendlich in der Silvesternacht 2023 die Block-Kinder entführt haben soll. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft könnte dieser Auftrag lediglich eine Deckgeschichte sein. Christina Block hatte zuvor ausgesagt, sie habe gemeinsam mit dem mitangeklagten Familienanwalt Dr. Andreas C. die israelische Sicherheitsfirma "Cyber Cupula" mit der IT-Sicherheit des Hotels "Grand Elysée" beauftragt, welches zur Block-Gruppe gehört. Mehrere Hotelangestellte sollen über Monate hinweg direkten Kontakt zu den mutmaßlichen Entführern gehabt haben, was auch die zuletzt gezeigten Überwachungsaufnahmen bestätigen.

Christina Blocks Erklärung ist beendet. Jetzt werden Überwachungsbilder aus dem Hamburger Hotel "Grand Elysée" an die Wand projiziert – aus der Lobby, dem Eingangsbereich und der Tiefgarage. Dort sollen die mutmaßlichen Entführer gewohnt und die Tat vorbereitet haben. Zu sehen sind unter anderem Aufnahmen aus der Nacht der Entführung (31. Dezember 2023). Der Angeklagte Tal S. erkennt auf den Bildern mehrere seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter – und auch sich selbst (Gelächter im Saal). Christina Block gibt an, auf einem der Fotos jenen Mann wiedererkannt zu haben, der sie am 1. Januar 2024 in ein Hotelzimmer geführt und ihr dort ein Prepaid-Handy überreicht habe.

Block will ihren Ex-Mann Stephan Hensel (51, r.) und seinen Anwalt Philip von der Meden (41) wegen Nötigung anzeigen. © Marcus Brandt/dpa Pool/dpa

In ihrer weiteren Einlassung fordert Christina Block Ermittlungen gegen Stephan Hensel sowie dessen Anwälte Philip von der Meden und Gerd Uecker wegen des "Strafbestand der Nötigung" aufzunehmen. Es folgt eine erneute Diskussion im Saal. Nach einer Unterbrechung durch die Staatsanwältin, dass entsprechende Anzeigen "dort erstattet werden, wo sie hingehören – und nicht in einer öffentlichen Hauptverhandlung", reagiert Verteidiger Bott patzig, man solle "einfach einmal zuhören und dann die richtigen Schlüsse ziehen". Die Richterin entgegnet daraufhin: "Keiner von uns hier ist als Polizeidienststelle tätig." Der Anwalt des Angeklagten Tal S., Dr. Sascha Böttner, schließt sich der Staatsanwältin an. Er kritisiert, dass das Verfahren durch solche Einlassungen unnötig in die Länge gezogen werde: "Alle anderen gehen nach Hause – mein Mandant nicht: Er sitzt in Haft."

Block setzt ihre Einlassung fort und wird wieder von der Richterin unterbrochen, mit der Bitte sich wirklich nur zur Sache und nicht zur familiengerichtlichen Vorgeschichte zu äußern. Sie habe Frau Block bereits genug Zeit eingeräumt sich zu äußern, doch sie müsse "dafür sorgen, dass es Strafprozessordnung gemäß bleibt." Die Steakhouse-Erbin darauf hin: "Ich kann das nicht trennen [...] Es ist für mich die einzige Gelegenheit mit meinen Kindern sprechen kann". Gerade vor dem Hintergrund des Urteils des dänischen Gerichts, welches ihr am 3. November das Sorge- und Umgangsrecht entzogen hatte. "Eine radikale Entscheidung", urteilt Block.

Christina Block äußert sich nach einer Erklärung ihres Anwalts zum Notizbuch des mutmaßlichen Entführers David B. – welches seine Mandantin "klar entlastet" – nochmal zu den Gründen, warum sie sich trotz ihres Rechts der Aussageverweigerung vor Gericht einlässt. "Ich bin unschuldig. Ich habe das nicht getan. Ich war an den organisatorischen Schritten nicht beteiligt, kannte den entsprechenden Plan nicht und habe ihn weder gebilligt noch unterstützt", betont die Unternehmerin. Sie erklärt weiter, dass ihr Ex-Mann sich und die Kinder Theo und Klara jeder deutschen Behörde und deutschen Begutachtung entziehe. Damit bleibe ihr für die Aufklärung der tatsächlichen nur die Einlassung vor Gericht. Das sei die einzige Möglichkeit für ihre Kinder die Wahrheit zu erkennen.

"Ich spüre, dass meine Kinder mich brauchen – eine Mutter weiß das einfach", sagt sie mit Nachdruck. Ihr Ex-Mann habe die Kinder "zum Spielball eines Erwachsenen" gemacht, der sie für einen privaten Rachefeldzug "missbrauche". Block überzeugt: "Er hat die Tat begangen, für die ich hier angeklagt bin." Abschließend betont sie ihre Entschlossenheit, zur Wahrheitsfindung beizutragen: "Ich lasse meine Kinder nicht im Stich. Die Wahrheit wird bleiben. Meine Kinder können sich auf mich verlassen – wann immer sie wollen. Ich werde niemals enttäuscht von ihnen sein. Meine Arme sind immer offen für sie". Der Richter unterbricht sie schließlich und fordert sie auf, sich ausschließlich zur Sache zu äußern und nicht allgemein zu ihrer persönlichen Lage.