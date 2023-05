"Du hast mein Leben gefickt!": Zeuge belastet Angeklagten in Hamburger Totschlagprozess schwer

Hamburg - Ein heute 43-Jähriger muss sich seit Ende April wegen Totschlags vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Vor zehn Jahren soll der Angeklagte seine Geliebte erwürgt und dann ihre Leiche im Ernst-August-Kanal in Hamburg entsorgt haben. Die Anklage stützt sich vor allem auf die Aussage eines Zeugen, der am heutigen Dienstag schwere Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Freund erhob.

Der Angeklagte (43, hinter dem orangefarbenen Ordner) beim Prozessauftakt Ende April in Hamburg. © Madita Eggers/TAG24

Zunächst erklärte der 34-jährige Hauptzeuge am Dienstag ganz sachlich, wie er den Angeklagten in einem Café in Hamburg–Wilhelmsburg kennengelernt hatte. Dort habe der Bulgare direkt nach seiner Ankunft in Deutschland (zwischen 2010 und 2011) Arbeit als "eine Art Security" gefunden.

Der mutmaßliche Täter sei oft abends mit einer "kaputten Stimmung" in das Geschäft gekommen und habe Geld an den dort aufgestellten Automaten verspielt. Zudem sei er ein guter Freund der Inhaber des Cafés gewesen.

Durch seine "gute Arbeit" habe der Zeuge in sehr kurzer Zeit das Vertrauen von seinem Chef, aber auch vom Angeklagten gewonnen. Deshalb soll dieser ihn gefragt haben, ob er nicht auch für ihn als Bodyguard und Fahrer arbeiten will.

Gemeinsam hätten sie dann "Bars und Puffs" besucht - der Angeklagte habe das Nachtleben geliebt - und seien "Freunde" geworden.