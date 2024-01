Enkel soll Großmutter auf eigenen Wunsch getötet haben: 34-Jähriger freigesprochen

Hamburg - Ein 34-Jähriger, der seine schwer kranke Großmutter laut Anklage auf ihren Wunsch hin in Hamburg -Horn tötete, ist in einem Prozess freigesprochen worden.

Bei der Aufarbeitung vor dem Hamburger Amtsgericht St. Georg kam eine schreckliche Familiengeschichte zu Tage. © Rabea Gruber/dpa

Der Drogenabhängige sei nach Einschätzung eines Gutachters aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation schuldunfähig gewesen, lautete das Urteil des Amtsgerichts St. Georg am Mittwoch.

Der Angeklagte schilderte in dem Prozess seine traurige Familiengeschichte, die seit Jahrzehnten geprägt war von Drogen und Verlust.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten Tötung auf Verlangen vorgeworfen. Er habe der Anklage zufolge seiner erheblich vorerkrankten Großmutter auf deren ausdrücklichen Wunsch hin im Juli 2023 sechs Tabletten eines Medikaments verabreicht sowie ein heroinhaltiges Gemenge intravenös gespritzt. Die 72-Jährige starb daraufhin, wie von ihr und dem Angeklagten beabsichtigt, an einer akuten Heroinüberdosierung.

Seine Eltern und weitere Verwandte seien auch drogenabhängig gewesen, berichtete der Angeklagte in dem Prozess. Die Mutter starb an der Sucht. "Als ich meine Mutter fand, lag sie schon vier Wochen tot in der Wohnung." Er sei bei seiner Großmutter aufgewachsen. Sie sei zum Tatzeitpunkt sein einziger Halt gewesen, nach der Trennung von seiner Ex-Freundin sei er bei ihr eingezogen.

Er sei zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass er keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern haben dürfe, sagte der vierfache Vater.