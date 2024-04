Versuchte Entführung vor einer Sportsbar: Kannte das Opfer die Täter?

Hamburg - Im Fall einer mutmaßlichen versuchten Entführung vor einer Sportsbar in Eidelstedt ist am Dienstag der Prozess gegen drei Angeklagte vor dem Hamburger Landgericht fortgesetzt worden. Eine Zeugin hat dabei neue Details zum Tatgeschehen enthüllt, die immer mehr auf ein Verbrechen in Zusammenhang mit Drogengeschäften hindeuten.