Gefesselt, geschlagen und bedroht: Quartett soll 35.000 Euro erpresst haben

Hamburg - Mit Schlägen und Todesdrohungen sollen drei Männer und eine Frau 35.000 Euro von einem Mann aus Schleswig-Holstein erpresst haben. Jetzt hat am Landgericht Hamburg ein Prozess wegen erpresserischen Menschenraubes begonnen.

Alles in Kürze

Die Angeklagten standen neben ihren Anwälten zu Beginn des Prozesses wegen erpresserischen Menschenraubs im Sitzungssaal im Strafjustizgebäude. © Marcus Brandt/dpa

Die beiden Hauptangeklagten im Alter von 39 und 35 Jahren sollen den Mann misshandelt und mit dem Tode bedroht haben, um ihn zur Herausgabe von Geld zu zwingen. Eine 37-Jährige ist wegen Beihilfe angeklagt.

Die Frau soll den 33-Jährigen, den sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft kannte, am 1. Juli vergangenen Jahres in ihre Wohnung in Hamburg-Bergedorf gelockt haben. Dort warteten die beiden Hauptangeklagten und ein unbekannter Mittäter im Wohnzimmer.

Sie setzten den 33-Jährigen auf einen Plastikstuhl, zogen ihm Schuhe und Socken aus und fesselten ihn an Armen und Beinen mit Kabelbindern.

Der unbekannte Mittäter soll mindestens 150.000 Euro von dem Mann gefordert haben. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, schlugen sie ihm laut Anklage ins Gesicht und auf die Beine. Sie drohten, ihm die Finger abzuschneiden, ihn mit einem Feuerzeug zu verbrennen oder ihn totzuprügeln.

Der 39-jährige Angeklagte soll dem Mann eine Schusswaffe gezeigt und gedroht haben, ihn zu erschießen. Einer der Beschuldigten soll gesagt haben, er werde ihm ein Ohr abschneiden. Als er ein Cuttermesser nahm und das Ohr umdrehte, schrie der 33-Jährige, woraufhin ihm die Angeklagten den Mund zuklebten.