"Letzte Generation": Zwei Aktivistinnen in Hamburg verurteilt

Hamburg - Zwei Klimaaktivistinnen der " Letzten Generation " mussten sich am Montag vor dem Amtsgericht Hamburg in gesonderten Prozessen verantworten. In beiden Fällen ging es um die Besetzung des Audimax der Universität Hamburg im Sommer 2022. Die jungen Frauen wurden zu Geldstrafen verurteilt.

Die beiden Frauen waren dabei, als ab dem 30. Mai 2022 das Audimax von Klimaaktivisten besetzt wurde. Ziel war es, dass sich Uni-Präsidenten Hauke Heekeren (52) hinter ihre Forderungen stellen und einen Brief an die Bundesregierung schicken sollte. Das tat er aber nicht.

Jana M. (30) und Melanie G. (27) gaben in ihren Einlassungen zu, dass sie an der Beschädigung des Unigebäudes durch Farbe beteiligt waren. Amtsrichter Moritz Lieb sah den Vorwurf bestätigt und verurteilte beide Frauen zu Geldstrafen.

Kein Parteiprogramm erreiche das 1,5-Grad-Ziel, mit Wahlen und Demos habe man es Jahrzehnte versucht, doch das habe nichts gebracht. "Wir befinden uns in einer Klimakrise, die Gefahr für Leib und Leben bedeutet." Zum Protest gebe es für sie keine Alternative. "Ich will einfach nicht, dass noch mehr Menschen sterben und wir unsere Welt zerstören."

Ihre Prozesse nutzten beide Frauen für teils flammende Reden, mit denen sie ihren Protest rechtfertigen wollten. Jana M. gab ihren Job als Psychologie-Dozentin an der Uni in Göttingen auf, "weil die Klimakrise zum Handeln zwingt". "Wissenschaftler warnen, dass die Klimakatastrophe unsere Lebensgrundlage unwiederbringlich vernichtet. Dann sterben hier Menschen auf den Straßen." Dagegen habe sie sich entschieden zu protestieren. "Daher ist es gerechtfertigt, Farbe irgendwo dran zu schmieren."

Amtsrichter Moritz Lieb (Mitte) verhandelte am Montag in zwei Prozessen wegen des beschmierten Audimax. © Oliver Wunder/TAG24

In seinen Urteilsbegründungen kam Amtsrichter Lieb darauf zurück. Zur 30-jährigen M. sagte er: "Ihr politisches Anliegen kann ich und können sicherlich viele nur unterstreichen. Es wird immer weiter bewusst, dass es selbstverständlich Handlungsbedarf gibt." Klimaschutz sei sogar per Grundgesetz abgesichert.

Bei gesellschaftlichen Problemen und politischen Anliegen habe man sich in Deutschland aber darauf verständigt, die Dinge demokratisch, also mit Wahlen und in Parlamenten, zu lösen. "Wenn man nicht zufrieden ist, etwas durch Straftaten zu erzwingen, das machen wir nicht, sei das Anliegen auch noch so wichtig. Das ist die Büchse der Pandora."

Der 27 Jahren alten G. sagte er: "Dadurch dass die Uni beschmiert wird, wird kein Mensch vor den schlimmen Folgen des Klimawandels gerettet." Sie solle stattdessen die Leute überzeugen, und zwar nicht im Gerichtssaal und nicht im Gefängnis. "Es ist keine Alternative mit Straftaten vorzugehen".

So wie das Audimax ausgesehen habe, war es eine "sinnlose Aktion". "Ich glaube, sie erweisen Ihrer Sache einen Bärendienst, weil viele Leute den Kopf schütteln".

Gegen beide Frauen laufen an anderen Gerichten weitere Verfahren. Auch die anderen Beteiligten des Protests in Hamburg werden juristisch verfolgt.