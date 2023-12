Mann beschwert sich über Kirchenglocken, Justiz will ihn für "verrückt erklären"

Wegen Ruhestörung erstattete der 57-Jährige Anzeige gegen die katholische Kirche. Beide Parteien einigten sich schließlich im vergangenen Jahr außergerichtlich. So weit, so normal.

Der Hamburger sieht in seinem Fall große Parallelen zu Gustl Mollath (67), der in dem größten Justiz-Skandal der jüngeren Vergangenheit zu Unrecht sieben Jahre in die Psychiatrie gesperrt wurde. Dieses Schicksal als schlimmsten Ausgang seines Falls hat Frerck stets vor Augen.

Martin Frerck (57) hat sich an TAG24 gewendet. Sein Vertrauen in den Rechtsstaat ist schwer erschüttert. © Oliver Wunder/TAG24

Doch am 13. März 2021 wurde gegen 3 Uhr ein öffentliches Bücherregal vor dem Verwaltungsgebäude des Erzbistums angezündet. Wenige Tage später folgten zwei identische Drohbriefe an die Kirche, diese und andere Dokumente in diesem Fall liegen TAG24 vor. Sollte die Lärmbelästigung weitergehen, werde der Dom angezündet, hieß es in den Schreiben. Bis heute wurde kein Täter verurteilt.

Als Martin Frerck sich Ende November 2021 erneut über Lärm beschwerte und sich einer Polizistin gegenüber abfällig über die Kirche äußerte, geriet er ins Visier der Ermittler.

Die Beamtin schrieb das Gehörte auf und bezeichnete die Aussagen als "sinngemäß". Eine Staatsanwältin machte daraus eine "identische" - laut Duden völlig übereinstimmende - Wortwahl mit den Drohbriefen. Ein fragwürdiges Wortverständnis.

Fast ein Jahr nach der Brandstiftung, am 18. Februar 2022, stand die Polizei daher vor der Tür des Hamburgers. Bei der Wohnungsdurchsuchung nahmen die Beamten seinen Computer mit.

Nach Auswertung der Festplatte war sich die Staatsanwaltschaft mit ihrem Verdacht so sicher, dass sie den 57-Jährigen im März 2023 wegen der Brandstiftung und der Drohbriefe anklagte. Das Schreiben fanden die Ermittler dort übrigens nicht, sondern einen Brief wegen des Lärms an die Polizei und eine Sammlung von Punkten für einen anstehenden Rechtsstreit mit der Kirche. Auch den Drucker, auf dem es ausgedruckt wurde, wurde bei der Durchsuchung nicht gefunden.