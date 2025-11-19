Nach Mord an Bestseller-Autorin Alexandra Fröhlich (†58): Urteil gegen Sohn gefallen

Hamburg - Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod der Hamburger Autorin Alexandra Fröhlich (†58) auf einem Hausboot muss ihr Sohn dauerhaft in die Psychiatrie. Das hat das Landgericht Hamburg entschieden.

Im April hatte der 23-Jährige seine Mutter, die bekannte Bestseller-Autorin Alexandra Fröhlich (†58), ermordet. © Marcus Brandt/dpa

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 23-Jährige an einer schizoaffektiven Störung leidet, die durch die Einnahme von Drogen noch verstärkt worden sei. Bei der Tat habe der 23-Jährige im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt.

Eine schizoaffektive Störung zeichnet sich durch Stimmungsschwankungen und gleichzeitige Symptome der Schizophrenie wie etwa Wahn oder Halluzinationen aus.

In dem sogenannten Sicherungsverfahren war die Öffentlichkeit bis zur Urteilsverkündung ausgeschlossen worden.

Laut Staatsanwaltschaft soll der junge Mann am 22. April gegen 4 Uhr morgens seine Mutter auf dem Hausboot am Holzhafenufer in Hamburg-Moorfleet getötet haben.