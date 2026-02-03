Nach tödlichen Messerstichen in Einkaufszentrum: So lange muss der Täter in den Knast

In einem Einkaufszentrum greift ein Mann mit einem Messer den Mitarbeiter eines Imbissladens an. Er tötet seinen ehemaligen Freund und muss nun ins Gefängnis.

Von Bernhard Sprengel Hamburg - Wegen tödlicher Messerstiche auf einen 25-Jährigen in einem belebten Einkaufszentrum hat das Landgericht Hamburg einen Angeklagten zu elf Jahren Gefängnis verurteilt. Der 26 Jahre alte Syrer habe das Tatgeschehen im Harburger Phoenix-Center am 26. Juni vergangenen Jahres gestanden, sagte eine Gerichtssprecherin.

Bei einer Messerattacke im Harburger Phoenix-Center im Juni 2025 war ein Mann am Donnerstag lebensgefährlich verletzt worden. Er verstarb später im Krankenhaus. © Lenthe-Medien Nach Überzeugung der Strafkammer tötete er seinen früheren Freund und Landsmann aus Eifersucht und einem übersteigerten Ehrverständnis mit mindestens elf Messerstichen. Am späten Nachmittag jenes Tages hatte der Angeklagte sein späteres Opfer an dessen Arbeitsstelle in einem Imbissladen aufgesucht. Nach einem Streit griff er zu einem mitgebrachten Messer mit einer neun Zentimeter langen Klinge und stach auf den damals gleichaltrigen Mann ein. Der 25-Jährige versuchte vergeblich zu flüchten. Die Bluttat wurde vor zahlreichen Zeugen verübt, darunter Familien mit kleinen Kindern, wie die Sprecherin sagte. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen im Brust- und Bauchbereich und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Gerichtsprozesse Hamburg Tödliche Messerattacke in Einkaufszentrum: 25-Jähriger vor Gericht Der Messerstecher war nach der Tat zunächst von Passanten festgehalten und schließlich von der Polizei festgenommen worden. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Der Angeklagte leide unter einer Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs, stellte ein Sachverständiger nach Angaben der Sprecherin fest. Außerdem sei er drogenabhängig. Er habe geglaubt, dass sein ehemaliger Freund ein Verhältnis mit seiner Frau hatte. "Der Angeklagte war überzeugt, dass nicht nur der Geschädigte, sondern auch andere ein sexuelles Verhältnis mit seiner Frau hatten", sagte die Sprecherin. Er sei davon ausgegangen, dass auch seine beiden Töchter Kinder des Opfers seien.

Annäherungsverbot ein Tag vor tödlicher Messerattacke erwirkt