15-Jähriger stirbt bei Balkonsturz: Prozess beginnt mit stummer Anklage des Vaters

Fast acht Monate nach dem tödlichen Sturz eines 15-Jährigen aus einem Hamburger Hochhaus beginnt ein Prozess gegen zehn junge Männer mit großer Emotionalität.

Von Bernhard Sprengel

Hamburg - Fast acht Monate nach dem tödlichen Sturz eines 15-Jährigen aus einem Hamburger Hochhaus beginnt ein Prozess gegen zehn junge Männer mit großer Emotionalität. Mit einem Foto seines Sohnes in den Händen kommt der Vater des Jugendlichen als Nebenkläger ins Landgericht. Wie eine stumme Anklage hält er es an der Seite seines Anwalts in die Kameras der Pressevertreter.

Die Angeklagten verbergen im Gerichtssaal ihre Gesichter. Den insgesamt zehn Männern wird besonders schwerer Raub mit Todesfolge vorgeworfen.
Die Angeklagten verbergen im Gerichtssaal ihre Gesichter. Den insgesamt zehn Männern wird besonders schwerer Raub mit Todesfolge vorgeworfen.  © Markus Scholz/dpa

Der Junge soll in der Nacht zum 14. April versucht haben, vor Angreifern aus der Wohnung des Hauses im Stadtteil Wilstorf zu flüchten.

Dabei stürzte er vom Balkon im achten Stock in den Tod. Zuvor sollen acht junge Männer in die Wohnung eingedrungen sein und die vier Anwesenden überfallen haben.

Vor der Großen Strafkammer stehen jetzt zehn Syrer als Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft wirft sieben von ihnen besonders schweren Raub mit Todesfolge in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Drei weitere Heranwachsende sind wegen Beihilfe angeklagt.

Gericht entscheidet: Christina Block darf ihre Kinder nicht mehr sehen, so reagiert sie
Gerichtsprozesse Hamburg Gericht entscheidet: Christina Block darf ihre Kinder nicht mehr sehen, so reagiert sie

Der Prozess wird vor einer Großen Strafkammer als Jugendkammer geführt, weil neun der zehn Angeklagten zur Tatzeit Jugendliche oder Heranwachsende waren.

Nach Verlesung der Anklage und einem Eröffnungsstatement des Nebenklagevertreters schließt die Kammer die Öffentlichkeit bis zum Ende der Beweisaufnahme aus.

Anwalt des Vaters: "Der 14. April 2025 war der schlimmste Tag im Leben meiner Mandanten"

Nebenkläger Ali Ibrahim (l.) zeigt im Gericht neben seinem Anwalt Patrick Purbacher ein Bild des getöteten 15-Jährigen.
Nebenkläger Ali Ibrahim (l.) zeigt im Gericht neben seinem Anwalt Patrick Purbacher ein Bild des getöteten 15-Jährigen.  © Markus Scholz/dpa

In einem Eröffnungsstatement sagt Nebenklagevertreter Patrick Purbacher: "Der 14. April 2025 war der schlimmste Tag im Leben meiner Mandanten."

Damals hätten sie erfahren, dass sie ihren Sohn nie wiedersehen würden. Der Überfall auf die Wohnung, in der sich auch der 15-Jährige aufhielt, sei eine vollkommen überflüssige und grundlose Aktion gewesen.

Jeder der Angeklagten habe einen Tatbeitrag geleistet, große Schuld auf sich geladen und werde die Konsequenzen tragen müssen, erklärt Purbacher.

Nach Mord an Bestseller-Autorin Alexandra Fröhlich (†58): Urteil gegen Sohn gefallen
Gerichtsprozesse Hamburg Nach Mord an Bestseller-Autorin Alexandra Fröhlich (†58): Urteil gegen Sohn gefallen

Er fügt hinzu: "Die Nebenklage wird die Möglichkeit der Vergebung geben." Aber nur für diejenigen, die erzählten, was bei der Tat wirklich passiert sei. Jeder, der nicht gestehe, könne nur auf Vergebung durch Gott hoffen, aber nicht durch seine Mandanten.

Nachdem die Verteidiger den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt haben, legt Purbacher in einer Stellungnahme nach. Er fragt, wovor die Angeklagten Angst hätten. Sie sollten sich mal vorstellen, welche Angst der Sohn seiner Mandanten kurz vor seinem Tod gehabt habe. Er sei strikt gegen den Ausschluss der Öffentlichkeit. Im Übrigen hätten fünf der zehn Angeklagte am 1. Januar Geburtstag, das sei für die Nebenklage nicht glaubwürdig. Das Alter müsse geprüft werden.

Das Gericht hat 32 weitere Verhandlungstage bis zum 25. März angesetzt. Zu den Plädoyers und dem Urteil sollen Zuschauer wieder zugelassen sein.

Titelfoto: Markus Scholz/dpa

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Hamburg: