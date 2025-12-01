15-Jähriger stirbt bei Balkonsturz: Prozess beginnt mit stummer Anklage des Vaters

Fast acht Monate nach dem tödlichen Sturz eines 15-Jährigen aus einem Hamburger Hochhaus beginnt ein Prozess gegen zehn junge Männer mit großer Emotionalität.

Von Bernhard Sprengel Hamburg - Fast acht Monate nach dem tödlichen Sturz eines 15-Jährigen aus einem Hamburger Hochhaus beginnt ein Prozess gegen zehn junge Männer mit großer Emotionalität. Mit einem Foto seines Sohnes in den Händen kommt der Vater des Jugendlichen als Nebenkläger ins Landgericht. Wie eine stumme Anklage hält er es an der Seite seines Anwalts in die Kameras der Pressevertreter.

Die Angeklagten verbergen im Gerichtssaal ihre Gesichter. Den insgesamt zehn Männern wird besonders schwerer Raub mit Todesfolge vorgeworfen. © Markus Scholz/dpa Der Junge soll in der Nacht zum 14. April versucht haben, vor Angreifern aus der Wohnung des Hauses im Stadtteil Wilstorf zu flüchten. Dabei stürzte er vom Balkon im achten Stock in den Tod. Zuvor sollen acht junge Männer in die Wohnung eingedrungen sein und die vier Anwesenden überfallen haben.

Vor der Großen Strafkammer stehen jetzt zehn Syrer als Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft wirft sieben von ihnen besonders schweren Raub mit Todesfolge in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Drei weitere Heranwachsende sind wegen Beihilfe angeklagt. Der Prozess wird vor einer Großen Strafkammer als Jugendkammer geführt, weil neun der zehn Angeklagten zur Tatzeit Jugendliche oder Heranwachsende waren. Nach Verlesung der Anklage und einem Eröffnungsstatement des Nebenklagevertreters schließt die Kammer die Öffentlichkeit bis zum Ende der Beweisaufnahme aus.

Anwalt des Vaters: "Der 14. April 2025 war der schlimmste Tag im Leben meiner Mandanten"