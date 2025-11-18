Spektakuläre Wende im Block-Prozess: Mutmaßlicher Entführer hat ausgepackt

Hamburg - David B. (68) soll der Kopf des Kommandos gewesen sein, das die Kinder von Christina Block (52) aus Dänemark entführte. Jetzt hat der 68-Jährige ausgesagt. Die Ermittler reagieren überraschend.

Christina Block (52) wird vorgeworfen, die Entführung ihrer Kinder aus Dänemark beauftragt zu haben. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Gegen David B. lief bislang ein Haftbefehl, der jetzt allerdings nach seiner Vernehmung ausgesetzt wurde. Die Verteidigung des mutmaßlichen Ex-Mossad-Agenten habe mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen, so Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens gegenüber der BILD.

In der Folge habe die Staatsanwaltschaft sicheres Geleit für den Beschuldigten beantragt und das zuständige Ermittlungsgericht einen entsprechenden Beschluss erlassen, so Sperling-Karstens weiter.

"Ich kann bestätigen, dass der Beschuldigte B. zwischenzeitlich verantwortlich vernommen wurde", sagte die Oberstaatsanwältin.

"Sollte B. Anstalten treffen, sich dem Verfahren zu entziehen, wofür derzeit keinerlei Anhaltspunkte vorliegen, würde die Staatsanwaltschaft die Fahndung nach dem Beschuldigten wieder aufleben lassen", so Sperling-Karstens.