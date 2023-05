Tierleid "eiskalt" für Spenden-Betrug ausgenutzt: Fast drei Jahre Haft für Obdachlose

Hamburg – Mithilfe "reißerischer" Bilder von verletzten Hunden und Katzen im syrischen Kriegsgebiet hat eine 36-jährige Hamburgerin monatelang über Fake-Spendenaufrufe auf Facebook und Jimdo das Vertrauen und den Geldbeutel vieler Tierliebhaber ausgenutzt. Die Angeklagte musste sich am heutigen Dienstag wegen Betruges in besonders schweren Fall in 298 Fällen vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten.