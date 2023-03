Trotz Schuldgeständnis (noch) kein Urteil: NDR-Prozess bleibt ein "sonderbarer Fall"

Die Angeklagte (40) beim Prozessauftakt im Februar im Gerichtssaal. © Madita Eggers/TAG24

Beim Folgetermin der Hauptverhandlung am Montag stand eine Sache besonders im Fokus: der genaue Wert der entwendeten Technik. Zwar ist die Schuldfrage durch das Geständnis der Angeklagten längst geklärt, doch sei dieser "nicht ganz unerheblich", wie die Richterin verlauten ließ.

Die geladenen Zeugen waren diesbezüglich allerdings nur teilweise hilfreich. Ein 34-jähriger Serviceingenieur des NDRs sagte aus, der Wert der von seinem Schreibtisch geklauten Laptops liege pro Stück bei circa 500 Euro. Sicher sei er sich aber nicht und verwies auf seinen IT-Fachkoordinator, dem er am 18. Oktober 2021 den Diebstahl meldete.

Dieser wusste den genauen Wert der Technik allerdings auch nicht, wie er am Montag aussagte. Anhand der in der Anklage aufgelisteten Seriennummern könne man das nicht festmachen, es komme immer auf die Größe und den Prozessor an. Der 59-Jährige bot aber eine genaue Auflistung der Einkaufspreise an.

Ein Entgegenkommen, das im Vorfeld laut einem weiteren Zeugen nicht umgesetzt worden sei. Der 44 Jahre alte Polizist musste daher die Preise der einzelnen Geräte mithilfe von einer Google-Recherche schätzen. Dafür habe er bei Seiten wie "Rebuy" den Gebrauchtwert entnommen.

Dieser wich aber in Teilen von den Schätzungen der NDR-Mitarbeiter ab, wodurch die Werte nicht ausreichend aussagekräftig sind.